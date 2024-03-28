中評鏡頭：博鰲新聞中心完備服務助力報導

博鰲亞洲論壇新聞中心（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會將於3月26至29日在中國海南博鰲舉行，今年年會的主題是“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”。博鰲亞洲論壇已成為推動亞洲區域一體化，凝聚廣泛共識，打造命運共同體的高端對話平台。而作為媒體進行工作的重要基地，博鰲論壇新聞中心為參會媒體提供了各項完備的服務，讓各項報導工作得以順利進行。



據中評社記者觀察，新聞中心共有兩層，第一層為媒體公共辦公區、新聞發布廳等，第二層則為會務組、央視及新華社等專用辦公區。此外，在一層的公共辦公區，除了普通的座位外，新聞中心還特別設有“站立辦公區”，讓久坐辦公的媒體記者能夠稍微活動一下。新聞中心的前台還提供自助打印資料、免費領取中性筆等服務，極大滿足了媒體記者對辦公用品的需求。另外，新聞中心內還設有祈禱室，供有宗教信仰的記者使用。



此外，新聞中心內還設有同傳頻道、實時轉播大屏幕和會場素材錄制區，方便各國記者根據自身報導需要進行使用。同時新聞中心外還有擺渡車停靠，方便記者在新聞中心、東嶼島和論壇主會場之間的通勤工作。



談及新聞中心的使用感受，很多記者都向中評社記者表示，中心的服務非常周到，能夠滿足各方面的需求，對於報導工作的順利完成有著非常大的幫助，也對場內各崗位辛勤工作的後勤人員表示感謝。



據瞭解，新聞中心的建築面積超過4000平方米，而自本月25日新聞中心投入運營至今，已經有近千名中外記者使用該中心進行博鰲論壇2024年年會的相關報導工作。

