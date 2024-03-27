瑙魯總統首次訪華傳遞出哪些信息？

（圖源：國際在線） 中評社北京3月27日電／據中央廣電總台國際在線報導，一個是世界上最大的發展中國家，一個是太平洋上小島嶼發展中國家——中國和瑙魯的友誼，在2024年春天加深了。



3月24日至29日，瑙魯總統阿迪昂對中國進行國事訪問。這是中瑙兩國今年1月復交之後，瑙魯總統首次訪華。25日下午，中國國家主席習近平與阿迪昂總統會談時表示，友好不分先後，只要開啟，就會有光明前途；合作不論大小，只要真誠，就會有豐碩成果。阿迪昂總統說，瑙魯高度讚賞中方一貫堅持大小國家一律平等，願恪守一個中國原則，不斷深化對華合作。從兩國元首的互動中，人們可以讀出豐富的信息。



中方一直認為，國家不分大小、強弱、貧富一律平等。中國人口有14億多，瑙魯人口衹有1萬多。中國給予瑙魯的尊重與禮遇，展現了禮儀之邦的待客之道，也充分證明“平等待人是中國外交的鮮明品格”。習主席對阿迪昂說，“我們在南太有很多老朋友，現在又有了你這位新朋友，我感到很高興。”這份平等的朋友情誼，是太平洋島國所珍視的。正如薩摩亞記者萊澳塔·約翰所說，“太平洋國家是個大家庭。不僅對瑙魯，對太平洋地區來講，我們與中國的合作都是有益的”。



從1月復交到3月訪華，一中原則是中瑙兩國發展關係的基石。在阿迪昂總統訪華期間，雙方再次確認了這一原則。阿迪昂不僅將與中國復交稱為“站在歷史正確一邊”，還表示這是“瑙中關係的一個重要里程碑”。這再次表明，1971年聯大第2758號決議確認的一個中國原則已成為全世界共識。同時，瑙魯總統訪華對台灣寥寥的所謂“邦交國”也是一個提醒：一個中國原則是大勢、是人心，應盡早作出正確抉擇。



中瑙兩國都是發展中國家，都面臨發展的任務。瑙魯經濟結構相對單一，比較依賴資源出口和旅遊業。而中國擁有全產業鏈，可以通過基建、經貿等方式與瑙魯實現優勢互補。



“感謝中國企業幫助我們升級改造了這個碼頭。現在碼頭停靠的船只越來越多，運送的貨物量不斷增加。” 27歲瑙魯小夥西爾維斯特提起本國的艾沃港碼頭，贊不絕口。經中資企業升級改造後，這座現代化碼頭已於2022年9月開港運行，顯著提升了瑙魯貨運能力，給當地帶來先進技術和就業機會。

