北京發布50項高質量發展重點任務

北京中關村綜合保稅區通過預驗收（圖源：新華社） 中評社北京3月27日電／據新華社報導，記者27日從北京市發展改革委獲悉，北京市近日印發《進一步推動首都高質量發展取得新突破的行動方案2024年工作要點》，緊扣發展新質生產力，立足首都城市戰略定位，提出50項重點任務，向“新”而行推動首都高質量發展邁上新台階。



根據工作要點，圍繞京津冀協同發展，北京將攜手津冀協同布局新質生產力，在協同創新和產業協作上重點突破，發揮鏈長製作用，做實京津冀產業鏈圖譜，建立“龍頭企業＋產業基金＋項目”的產業發展模式，推動三地聯動構建創新鏈、產業鏈、供應鏈。加快推進現代化首都都市圈建設，打造全國高質量發展的新動力源。



推動世界主要科學中心和全球主要創新高地建設，北京將圍繞國家戰略需要，加強原創性顛覆性科技創新，打好關鍵核心技術攻堅戰，打通束縛新質生產力發展的堵點卡點。加快攻堅突破前沿顛覆性和關鍵核心技術，力爭在量子信息、生命科學、高端儀器設備及通用型關鍵零部件等重點領域實現新突破。



“推動經濟高質量發展離不開堅實的產業基礎。”北京市發展改革委有關負責人表示，為此北京將積極發展新質生產力，進一步鞏固提升數字經濟發展優勢，打造具有國際競爭力的數字產業集群，篩選培育具有競爭力的人工智能大模型和創新團隊，推動更多垂類模型在政務、醫療、工業、教育、文化、生活服務等領域落地，著力推動先進製造業和現代服務業提質增效、融合發展，前瞻布局未來產業新賽道。



北京還將充分發揮首都大市場優勢，支持商業消費空間公共區域品質提升，打造一批商文旅體融合的消費新地標，高質量舉辦演出、賽事、展會等大型活動。推動設備更新和消費品以舊換新，研究制定相關行動方案，促進投資和消費不斷湧現新亮點。



此外，在加大改革攻堅和擴大開放方面，北京將積極擴大制度型開放，推動金融、知識產權等重點領域出台配套措施，全力塑造營商環境“北京服務”品牌，深化“一業一證”和“一件事”集成服務改革，破除妨礙建設全國統一大市場、民營經濟發展壯大的體制機制障礙，激發各類經營主體活力。



（來源：新華網）