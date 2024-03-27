﻿“數碼中藥標本館”推廣中醫藥文化

（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／據大公報報導，衛生署推出全新專題網站“數碼中藥標本館”，是首個提供全方位數碼中藥資料的網上標本館，也是全球首次利用“攝影測量法”製作可溯源的中藥標本三維3D圖像。醫務衛生局局長盧寵茂昨日出席網站啟動禮時表示，政府已建構一套中醫中藥規管制度，為中醫藥長遠發展奠下了基礎。政府正加大力度及投入更多資源，推進中醫藥發展。



全球首用“攝影測量法”製標本3D圖



標本館不但能夠支援中醫藥界、學術界、研究界及檢測界的技術需求，亦可發揮中醫藥文化傳播的作用，推廣中醫藥知識與文化。盧寵茂表示，“數碼中藥標本館”達世界級水平，是一個著重藥材溯源的中藥資料庫，以簡單易用的界面，有系統地呈現超過220種常用中藥材的科學信息和資訊。



“數碼中藥標本館”有兩項突破，除了是首個提供全方位數碼中藥資料的網上標本館，也是全球首次利用“攝影測量法”製作可溯源的中藥標本3D圖像。盧寵茂認為，標本館標誌著政府在推進中醫藥數據資源創新應用邁出了重要一步，亦是推動中醫藥傳承創新發展的重要發展。



盧寵茂表示，這也是特區政府配合國家《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020至2025年）》當中打造創新高地和國際化高地的目標，以及貫徹落實《十四五中醫藥信息化發展規劃》的工作之一。



標本館以虛擬實境（VR）技術提供導賞，讓使用者可以觀賞政府中藥檢測中心中藥標本館內，由國家藥品監督管理局透過中國食品藥品檢定研究院，向特區政府送贈的珍貴中藥標本。首批標本已於2019年送贈予政府中藥檢測中心，另一批會在今年稍後時間抵港，屆時將會進一步豐富標本館的藏品。