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原天津廣播電視台黨委書記接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2024-03-27 14:25:34


萬克（圖源：百度百科）
　　中評社北京3月27日電／據中央紀委國家監委網站報導，據天津市紀委監委消息：原天津廣播電視台黨委書記萬克涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受天津市紀委監委紀律審查和監察調查。

　　（來源：中央紀委國家監委網站）

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