“嶺南高等研究院”成立　促進跨學科研究

嶺南高等研究院”正式成立，秦泗釗校長（右三）主持揭牌儀式。（圖片來源：大公報） 中評社北京3月27日電／據大公報報導，嶺南大學於昨日宣布成立“嶺南高等研究院”，並舉行揭牌儀式暨院士就職典禮。該研究院將匯聚不同學術領域的國際知名學者和專家，促進跨學科合作，裝備學生具備數碼時代下所需的技能和知識。



將辦研討會 匯聚知名學者演講



此外，研究院將會安排一系列主題演講和講座，邀請來自不同學術領域的傑出學者分享其寶貴見解和專業知識。研究院將會舉辦嶺南大學傑出研討會（Lingnan University Distinguished Seminars， LUDS），安排知名學者和專家參與專題演講，與學術界互動交流。為進一步擴大研究院的影響力，嶺大表示未來將積極與其他院校攜手進行研究，以取得更多合作成果和擴大影響力。



嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗表示，“嶺南高等研究院”正積極招攬更多頂尖學者擔任院士，以提升嶺大、香港以至大中華區其他學術機構文理學科的國際形象。秦泗釗續指，研究院的願景是通過跨學科和跨領域的協作，利用科技增進個人創造力和培養慎思明辨的能力，為社會複雜的問題提出創新解決方案。