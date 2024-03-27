香港科技大學推出首批“AI講師”

圖為香港科技大學首批“AI講師”授課場景。受訪者供圖 中評社北京3月27日電／據科技日報報導，3月下旬，記者從香港科技大學獲悉，該校以人工智能為依托設計出10位擁有不同文化背景的“AI講師”。學校希望通過“AI講師”，創新教學模式，激發學生學習熱情，提高課堂參與度，並期望未來能夠結合學生喜好和興趣，設計出個性化的“AI教室”。



香港科技大學相關負責人介紹，“AI講師”由香港科技大學（廣州）計算媒體與藝術學域講座教授、香港科技大學元宇宙與計算創意研究中心主任許彬帶領團隊研發而成，使用虛擬形象為學生授課。他們自主研發的3D動作生成系統，令製作出來的“AI講師”動作更流暢自然。研發團隊在每節課後收集學生反饋，瞭解不同風格、語言及表達方法的“AI講師”對學生學習效果的影響，有針對性地對“AI講師”進行調整。



許彬表示，“AI講師”不但為學生帶來新的學習體驗，還為數字化教學帶來全新研究方向。“‘AI講師’可以與教師互為補充，讓一些較沉悶的課題變得更有趣，也可以滿足學生多樣化的學習需求，幫助教師探索新的教學模式。”許彬說。



據悉，香港科技大學安排 “AI講師”教授“創意社交媒體”課程的部分內容，教學內容包括用社交媒體提升故事敘述能力、瞭解社交媒體對社會的影響等，讓學生掌握社交媒體特點，學習如何運用多媒體技術等進行相關學術研究。該課程面向香港和廣州校區的學生進行異地同步教學。



此外，香港科技大學將大力建設智慧校園，推出“AI校園大使”，與學生進行語音互動交流，並解答其學習和生活的各類問題。



（來源：科技日報）