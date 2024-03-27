推進配售型保障性住房建設

8月22日，美國加州舊金山灣區米爾布雷市的一處房產前掛出售房廣告（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／在構建房地產新發展模式的過程中，我國著力推進保障性住房、“平急兩用”公共基礎設施建設和城中村改造這“三大工程”建設。其中，規劃建設保障性住房是完善住房制度和供應體系，重構市場和保障關係的重大改革。從去年第四季度開始，有關城市積極推進配售型保障性住房建設。截至目前，全國已有35個城市報送了今年首批保障性住房建設計劃和建設項目。配售型保障性住房的推進，將更好解決工薪收入群體的住房困難問題。



一些配售型保障性住房建設項目投入建設或者開始申購，讓工薪收入群體看到了改善住房條件的希望。近日，福州市首批配售型保障房——濱海雙龍新居項目正式啟動申購程序。這一項目優先保障住房困難和低收入群體，並面向普通工薪收入群體供應，售價約為周邊普通商品房價的一半。截至3月份，西安市已經有4個配售型保障性住房項目達到建築主體封頂階段，達到准現房狀態。2024年，西安市首批共10個配售型保障性住房項目開工建設，將提供住房1萬套。今年1月份，廣州市首批配售型保障性住房動工開建，全年計劃籌建配售型保障性住房1萬套。2月底，杭州市西湖區2個配售型保障性住房項目開工，杭州市今年計劃籌建配售型保障性住房不少於6000套。



保障性住房的改革重點是拓展配售型保障性住房的新路子，配售型保障性住房新在哪裡？原有的住房保障體系以公共租賃住房、保障性租賃住房為主體；現在則將保障性住房建設分為配租型和配售型兩種保障性住房，其中配租型包括公共租賃住房、保障性租賃住房，配售型保障性住房重點針對住房有困難且收入不高的工薪收入群體，以及城市需要引進的科技人員、教師、醫護人員等，按保本微利原則配售。



配售型保障性住房補齊短板。一段時間以來，我國商品房和保障房的“雙輪驅動”存在一長一短的情況，保障性住房建設相對滯後，在住房供給中占比偏低，不能充分滿足需求。特別是在一、二線城市，由於房價高，部分工薪收入群體買不起商品住房。一些進入大城市工作和生活的新市民，擁有產權住房的需求越來越強烈。配售型保障性住房正是用來補齊這一短板。我國將通過完善供應體系，重構市場和保障關係，最終實現政府保障基本需求、市場滿足多層次住房需求，建立租購並舉的住房制度。



新推出的配售型保障性住房得到了工薪階層的高度關注，申請需要滿足什麼條件？一城一策，配售型保障性住房申購的具體條件，還要看地方政府的規劃和要求。各地將根據申請人的家庭收入、住房、財產等因素按順序配售，從滿足困難群體做起，逐步拓展範圍。以西安市為例，目前申請配售型保障性住房必須有西安市戶籍且落戶滿3年。同時，家庭人均住房面積必須低於17平方米，且優先保證低於上年度城鎮居民人均可支配收入52000元／年的家庭，以後會逐步擴大到整個工薪群體。



配售型保障性住房建設應堅持“以需定建”原則。地方政府首先要摸清底數，根據需求科學確定保障性住房發展目標，制定年度建設籌集計劃，同時根據當地人口、產業等情況提出更為長遠的籌集建設規劃。當前，部分城市個別區域出現供給過剩情況，可充分利用依法收回的已批未建土地、司法處置住房和土地等建設籌集配售型保障性住房，避免資源閑置浪費。利用存量土地和房屋建設籌集保障性住房，可以降低土地成本，從而降低保障性住房配售價格。這些存量土地和房屋往往處於區位較好的地塊，配套設施較為健全，有利於實現職住平衡。



值得重視的是，配售型保障性住房也要建成“好房子”。在籌集建設配售型保障性住房時，不能因為是保障房就降低標準。必須按照綠色、低碳、智能、安全的標準建設保障性住房，同時要加強工程質量安全監管。盡量將配售型保障性住房布局在交通便利、配套齊全的區位，讓工薪收入群體生活得更加舒適便捷。



國家層面保障性住房的政策體系已經齊備，關鍵是抓好落實。配售型保障性住房建設對惠民生、穩投資、促轉型有重要意義。有關城市宜推動項目早開工、早竣工、早配售，讓人民群眾感受到政策溫度，讓工薪收入等群體更好解決住房困難問題。（本文來源：經濟日報 作者：亢舒）