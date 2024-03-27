以信用修複促使失信企業有“路”可走

北京市大興區龐各莊：“容缺＋承諾”模式方便企業和群眾辦事（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／信用是市場經濟的基石。近段時間，從國家發展改革委和市場監管總局聯合印發《關於進一步做好信用修複協同聯動工作的通知》，到市場監管總局推動實現信用修複“一件事”，再到即將施行的《國務院關於修改和廢止部分行政法規的決定》，“信用修複”成為政策關切。



企業經營，誠信為先。如果經營主體不講信用，經營行為被征信系統制約，影響到工程招投標、企業貸款等，可以說是咎由自取。不過，常言道，“知錯能改，善莫大焉”。失信懲戒只是手段，不是要把人“一棍子打死”，信用監管的目的還是要幫助更多人明確信用的價值和邊界，督促他們在未來更加守信用，從而推動誠信社會建設向縱深推進。



現實中，經營主體失信的原因是多種多樣的，有的屬於缺乏道德意識，也有的是對法律法規不熟悉或無心之失，導致被列入企業經營異常目錄。開展經營主體信用修複，一方面可以發揮“懲前毖後，治病救人”的作用，讓失信企業有“路”可走；另一方面，也能有效避免失信認定中的“誤傷”，留下一定的容錯糾錯空間。



應該說，及時准確的信用修複不僅對經營主體尤為重要，也是建立良好營商環境的重要體現。近年來，從中央到地方，都在不斷探索信用修複機制，給知錯能改的企業送去“後悔藥”。例如，市場監管總局制定出台了《市場監督管理信用修複管理辦法》《嚴重違法失信名單和行政處罰公示信息信用修複管理程序規定（試行）》，構建分級分類管理、梯次退出的信用修複格局；山東、江西、雲南、西藏等地建立了“兩書同達”機制，同步送達行政處罰決定書和信用修複告知書，及時告知失信主體信用修複的途徑和方式。



在一系列措施下，講誠信、重誠信、守誠信的社會氛圍日益濃厚。市場監管總局近日發布的數據顯示，截至2023年底，1117萬戶經營主體實現了信用修複。但也應看到，當前的信用修複機制還存在一些不足。例如，部門間信息交互共享不及時，修複時效亟待加強；在對失信主體的管理上，存在著重進輕出的問題；甚至一些不法分子以信用修複為名實施詐騙。這在一定程度上影響著我國社會信用體系建設的成效，也容易累積社會矛盾。



因而，需要盡快建立信用修複信息實時共享機制，以消除信息壁壘，同時要嚴厲打擊征信詐騙犯罪活動，強化信用修複的公信力。據悉，為提升經營主體信用修複的便利性，市場監管總局將著力解決“多頭修複”“重複修複”的問題。北京、天津、河北也建立了京津冀信用修複協同機制，推動信用修複數據跨地區共享。這些做法一方面減輕了經營主體負擔，另一方面，政務信息整合共享，也為各部門依法履職提供數據支撑，進一步提升了監管效能。



或許有人擔心，信用修複是否會讓一些企業屢改屢犯？其實不會。信用修複不是給失信者“洗白”，而是有程序、有前提、有限度的關懷和警示。今年2月，江蘇在全國率先規範市場監管領域不實信用承諾管理。不實信用承諾失信經營主體在信用修複過程中故意隱瞞真實情況、弄虛作假，情節嚴重的，市場監管部門將撤銷准予信用修複的決定，不實信用承諾信息公示期也會重新計算。



“誠信者，天下之結也。”對守信者激勵，對失信者懲戒，引導和鼓勵信用主體依法糾正失信行為、消除不良影響，有利於億萬經營主體拔節生長，為經濟發展增添活力。（中國經濟網評論員 梁瑜）