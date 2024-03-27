首批量子測量領域國家標準發布

（圖源：新華社） 中評社北京3月27日電／據科技日報報導，26日，記者從濟南量子技術研究院瞭解到，由全國量子計算與測量標準化技術委員會（以下簡稱“標委會”）歸口管理、中國計量科學研究院和中國科學技術大學牽頭制定的6項國家標準通過國家標準化管理委員會批准正式發布，將於今年10月1日開始實施。這是我國發布的首批量子測量領域國家標準。



這6項國家標準分別為《量子精密測量中裡德堡原子制備方法》《精密光頻測量中光學頻率梳性能參數測試方法》《量子測量術語》《原子重力儀性能要求和測試方法》《單光子源性能表征及測量方法》《光鐘性能表征及測量方法》。



標委會有關負責人表示，量子測量是利用量子特性（能級躍遷、相幹叠加、量子糾纏）獲得突破經典測量技術極限，開拓物理信息感知維度的新一代精密測量感知技術。這些技術將在慣性導航、時間基準、目標識別、地形測繪、醫學檢驗、物理學基本原理檢驗等領域發揮重要作用。此次發布的6項國家標準提供了量子測量領域的基本術語和定義，規範了光學頻率梳、光鐘、單光子源、原子重力儀等核心產品性能測試方法，以及量子精密測量等領域裡德堡原子制備方法，為我國量子測量領域科技、產業、標準化協同發展奠定了堅實基礎。



據瞭解，2019年1月，國家標準化管理委員會批准成立全國量子計算與測量標準化技術委員會，負責全國量子計算與測量領域標準化技術歸口，秘書處設在濟南量子技術研究院，在中國科學院量子信息與量子科技創新研究院的技術指導下開展包括量子計算和精密測量領域的標準化工作。標委會推動成立了國際首個量子技術焦點組（FG－QIT4N），組織制定的我國首個量子信息領域國家標準《量子計算 術語與定義》於2023年5月正式發布。



（來源：科技日報）