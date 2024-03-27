日本紅麴保健品“傷腎”致1死76住院

回收的五款產品（圖源：大公報） 中評社北京3月27日電／據大公報報導，日本小林製藥公司驚爆藥品食用安全問題，該公司26日發布消息稱，一人在連續食用該公司含有紅麴成分保健品3年後，因腎臟疾病死亡。同日，因服用該公司生產的含紅麴成分保健品入院治療的人數再添50人，累計達到76人。這種保健品於22日被曝疑似有害健康，小林製藥已宣布對有關產品進行回收。小林製藥香港分公司則指，沒有進口相關產品。香港衛生署表示，涉事產品非本港註冊藥劑製品或註冊中成藥。



據報導，死者自2021年4月至2024年2月期間，定期網購“紅麴膽固醇顆粒”，三年來共購買35袋。小林製藥正對事件進行調查，以確定紅麴保健品與消費者死亡之間的因果關係。該公司並未公布死者的居住地、性別和年齡。據小林製藥消息，死者家屬23日發了死亡相關信息的電子郵件，但公司忙於應對近期有關藥品安全的質詢，直到25日才瞭解到有人死亡。



小林製藥同日發表道歉聲明，稱其“始終將客戶的健康放在首位”，對導致這起事件的情況表示“最誠摯的歉意”，並向死者的家人致以慰問。



截至24日，小林製藥已確認有26人在服用紅麴相關產品後，因腎臟疾病住院。共同社26日報導稱，該公司當日又收到了約50人服用含紅麴成分保健品後住院的報告，累計住院人數達到76人，其中有人一度需要洗腎。預計該數字還將進一步上升。



問題產品累計銷量110萬件



22日，因有消費者服用含紅麴成分保健品後，出現腎臟疾病等健康問題，總部位於日本大阪的小林製藥決定緊急召回所有的3種含紅麴成分保健品：“紅麴膽固醇顆粒”、“減內臟脂肪＋降膽固醇顆粒”、“納豆激酶清爽顆粒GOLD”，並呼籲消費者停止服用。



小林製藥表示，有消費者服用其產品後，出現倦怠、腫脹或尿液顔色變濃等症狀，小林製藥沒說明病人患上什麼疾病，但解釋是腎臟機能低下。這些消費者服用的產品都屬於同批生產編號，該批次的產品可能含有“意想不到”的成分。但該公司尚未說明是何種成分，什麼原因導致出現上述問題。



而回收的保健品之一“紅麴膽固醇顆粒”聲稱可以降低膽固醇水平。該產品自2021年在日本藥店販售，累計銷量接近110萬件，年銷售額達6億日圓。小林製藥自行回收約30萬件。

