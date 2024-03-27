台灣國際工具機展　47國4千國外買主報名

左二起府秘書長林佳龍、陳建仁、台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳參觀展覽。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）“台灣國際工具機展（TMTS 2024）”27日在台北市南港展覽館2館舉行開幕典禮，展出為期4天至30日。展場共有9大主題展區，共26家廠商、超過50台機台展示，主辦單位台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳說，共有來自全球47國、將近4000名國外買主報名來台參觀，足見台灣在國際實力。



開幕現場與會的有“行政院長”陳建仁、“總統府”秘書長林佳龍、“立法院副院長”江啟臣、台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳、對外貿易發展協會董事長黃志芳、美國在台協會商務官Clint Brewer、經濟官Beth Gee、瑞士商務辦事處長陶方婭、印度台北協會長葉達夫、德國經濟辦事處代表、德國工具製造機工業會代表、日本工作機械工業會代表、金屬工業研究發展中心董事長林仁益、工業技術研究院副院長胡竹生、台灣機械工業同業公會理事長莊大立、公共工程委員會副主委葉哲良、“經濟部次長”陳正祺等。開幕典禮約上百人出席，上千人參觀展覽。



陳建仁、林佳龍、美國在台協會經濟官Beth Gee等人都在場仔細看了業者的產品，並聆聽解說，陳建仁、林佳龍更提起蔡英文、賴清德對台灣工具機的重視。



展覽主題以“雙軸智造 永續未來”帶出“數位轉型”與“綠色轉型”2大展覽主軸，再以10大元素貫串9大主題展區，業者也依舊各出奇招，請帶Show Girl來讓產品吸睛。



其中，德國工具製造公會、德國機械設備製造業聯合會共同合作，首度在台灣設立專區，共26家廠商、超過50台機台連線，除了展示台灣業者數位轉型的軟實力外，也落實多年來推動產業規範並與國際標準接軌的應用成果。



陳伯佳說，過去幾年雖然全球經濟復甦不如預期、受地緣政治因素影響，讓台灣工具機業者出口時面臨極大挑戰，但本次TMTS展中台灣，業者展出的產品與技術在數位化、綠色節能領域都有相當優異的表現，更有來自全球47國、將近4000名國外買主報名來台參觀，期待可以促成更多的商機合作，讓世界看到台灣工具機與零組件產業。