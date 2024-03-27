“向上向新向綠”　電力數據折射經濟潛能

3月14日，顾客在由原合肥钢铁厂老厂房改造的懂车帝汽车商城內参观体验新能源汽车。（图片来源：新华社） 中評社北京3月27日電／據經濟參考報報導，全社會用電量同比增長11％，總體呈現快速增長態勢；南方五省區多個戰略性新興產業用電量均呈兩位數增長，與綠色消費相關的充換電服務業同比增速達62％；全國太陽能、風電裝機容量分別同比增長56．9％、21．3％……今年前兩個月，一系列電力數據展現“向上向新向綠”之勢，中國經濟增長正在加速釋放新潛能。



位於廣州黃埔區的中新廣州知識城，半導體、生物醫藥等高科技產業園區錯落鋪展，各大實驗室、研發平台競相趕超。



“今年以來，中新廣州知識城用電負荷持續上升，1至2月用電量較去年增長52．6％。”南方電網廣東廣州供電局客服中心數據管理部專責陳依穎說，其中，以小鵬汽車為代表的新能源汽車產業集群用電量增速達68．5％，以百濟神州、諾誠健華、康方生物等為代表的生物制藥產業集群用電量增速達40．2％，以粵芯半導體技術有限公司等為代表的集成電路產業集群用電量增速為28．1％。



電力數據是反映經濟運行的“晴雨表”和“風向標”。今年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，多地接連出招促消費，鉚足幹勁抓生產，用電總體呈現快速增長態勢。



國家能源局數據顯示，今年1至2月，我國全社會用電量1．53萬億千瓦時，同比增長11％。從分產業用電看，第一產業、第二產業、第三產業、城鄉居民生活用電量分別同比增長11．1％、9．7％、15．7％、10．5％。



3月26日，中國電力企業聯合會（以下簡稱“中電聯”）常務副理事長楊昆在2024年經濟形勢與電力發展分析預測會（以下簡稱“預測會”）上表示，我國經濟持續回升向好，2024年全國電力供需延續緊平衡態勢。隨著現代化建設全面推進，今後一個時期電力需求仍將保持剛性增長。



值得注意的是，新興產業成為電量增長新引擎。以廣東、廣西、雲南、貴州、海南等五省區為例，1至2月高技術及裝備制造業用電量增速達16．9％，高於高載能行業8．8個百分點。其中，專用設備制造業、汽車制造業、電氣機械和器材制造業、計算機通信和電子設備制造業等涵蓋戰略性新興產業的主要行業用電量均呈兩位數增長。



在新場景、新業態、新模式的帶動下，綠色消費也是日趨火熱。例如，1至2月，五省區充換電服務業用電量同比增長62％。