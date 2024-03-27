藍縣長許淑華挺馬訪陸　籲蔡政府持開放態度

南投縣長許淑華出席活動。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月27日電（記者 方敬為）馬英九將於4月1日到11日率台灣青年訪問大陸。國民黨南投縣長許淑華接受中評社訪問表示，馬以前“元首”的身分赴陸交流，可望促進兩岸和平，尤其在台海情勢嚴峻之下，格外可貴，國民黨上下應全力支持。她也呼籲民進黨官方，與其對馬英九訪陸採取政治語言施壓，不如以開放態度讓有能力的人去改善兩岸關係，避免台海衝突風險繼續上升。



針對馬英九將率“大九學堂”青年學子訪問廣東、陝西與北京，並出席祭黃帝陵大典。許淑華27日出席“興悅埔裡溫泉會館新建工程”動土典禮受訪，作以上表示。



許淑華認為，馬英九此行對於所有希望兩岸和平、台海穩定的民眾而言，都是期待且樂見。由於近期台海衝突風險上升，加上即將接任的民進黨賴清德仍然採取對立的兩岸政策，導致兩岸情勢不容樂觀。如今有重要人士願意到大陸遞出橄欖枝，都值得正面看待。



許淑華表示，兩岸關係嚴峻，國民黨主張兩岸和平，並以最大在野黨的立場，再次要求賴清德應該在兩岸政策上做出適當的調整。民進黨人士也發出相關呼籲，退輔會副主委李文忠建議適度調整綠營“逢中必反”的基調，避免與大陸民族主義對撞，以穩定台海形勢。在在顯示出，兩岸狀況確實有風險存在。



許淑華說，因此馬英九在兩岸緊張之際，願意帶著青年學子赴大陸訪問，格外可貴，馬過去執政創造兩岸和平紅利的表現有目共睹，希望國民黨中央能給予最大支持，大家呼應並支持馬赴大陸交流，她個人也樂見馬英九幫助青年朋友開拓視野，期待能為兩岸和平以及當前緊張的局勢帶來和緩的契機。

