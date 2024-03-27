綠委憂難抑制通膨　楊金龍坦承政策效果微弱

朱澤民（左）與楊金龍答詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月27日電（記者 俞敦平）民進黨“立委”王世堅27日上午在質詢時對物價上漲和通膨率表示擔憂，他批評近期政府的措施，無論是漲電價還是升息，皆未能根本解決問題。他並質疑“央行”和“主計總處”對消費者物價指數（CPI）的估算過於樂觀。



“立法院”財政委員會今天邀請“行政院”主計長朱澤民、央行總裁楊金龍、“經濟部”政次兼台電代理董事長曾文生，就電價大漲及央行升息對物價波動影響提出專案報告。



王世堅對於台灣近期的物價上漲和通貨膨脹率表達擔憂，他以生動的比喻指出，政府對於物價上漲的控制措施，就像是對於箭傷的處理，僅僅切除外部箭身，而未能拔除體內的箭頭。他質疑“央行”的利率政策是否能有效抑制通膨，並對於“央行”和主計處對於CPI的預測表示懷疑。他認為台灣房價的漲幅遠高於CPI，應該要納入CPI的考量。



楊金龍回應，“央行”的政策確實對通膨有所抑制，但效果是微弱的。他解釋說，今年二月的高通膨率的波動部分是由於春節的時間差異造成的基期效應，並強調隨著時間推移，“央行”會根據新的數據來調整其預測。



主計長朱澤民解釋CPI的計算方法和房租數據的取樣問題。他指出，台灣的房租數據取樣方式與王世堅提到的台大碩士生李祖福研究不同（李祖福透過租屋網分析超過107萬筆資料，估出的房租CPI比主計處多了近5.5倍），包括自有住宅的數據。他還提到，國際間通常不會將房價納入CPI的計算，因為房價屬於資本財，而非消費財。