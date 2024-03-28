中評關注：博鰲討論亞洲金融合作如何深化？

亞洲金融合作分論壇現場（中評社 李子寧攝） 中評社香港3月28日電（記者 郭至君）2024博鰲亞洲論壇年會正在舉行，27日上午，亞洲多國、多地區的金融領域高官相聚博鰲，探討本地區金融合作如何深化的議題。



中國人民銀行行長潘功勝首先發言表示，亞洲國家應合作推動IMF的份額改革，盡快實現份額占比的調整，為更好地反映亞洲國家在全球經濟中的相對地位，特別是提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性，亞洲國家可推動各方就新的份額公式達成共識，為實現份額占比的調整奠定基礎。確保基金組織是基於規則真正踐行多邊主義的機構。在區域層面，穩步提高了清邁協定的有效性，進一步體現本地區的特色。在雙邊的層面，繼續發揮雙邊貨幣互換的積極作用。在國別的層面，完善各國國內的金融安全網的建設，為亞洲經濟體提高經濟韌性和繁榮提供了重要的保障。潘功勝也介紹了中國金融安全網建設的實踐，亞洲金融安全網的建設需要各方團結協作和積極建設，中國人民銀行願與各方充分交流，共同構建更有效的金融安全網。



格拉斯哥淨零金融聯盟聯合主席、彭博董事長馬克·卡尼視頻致辭表示，金融穩定委員會實施的一系列改革，幫助我們經歷過去十年一系列危機的考驗，但是這些危機導致國家調整了戰略重心，從關注效率轉為關注韌性，全球經濟已經進入新的階段，過度的自力更生可能增加脆弱性，要應對這些風險，我們需要在緊迫的問題上進行合作，最重要的是氣候變化方面進行合作。要戰勝全球性挑戰需要我們加強國際經濟合作，同時分享尖端技術，並且支持高水平的跨境融資，以推動淨零革命。本著博鰲精神，金融合作的重點是共同制訂自願的原則，建立正式的標準，為淨零轉型融資，沒有中國的領導這一切將變得不可能，我非常歡迎人民銀行在轉型金融在二十國集團中發揮作用，建立了央行金融網絡，我們也非常歡迎中國加入格拉斯哥淨零聯盟。



老撾人民民主共和國中央銀行行長本勒·信賽沃拉翁說，亞洲金融危機結束後，很多國家在這個地區得到了經驗教訓，我們瞭解到金融體系對本地區和全球的經濟增長非常關鍵，危機產生的原因我們確定為金融市場的發展不平衡，過度地依賴銀行體系，而且資本市場是欠發達的，另外就是我們沒有足夠的金融合作。在目前的金融制度之下，我們非常關注融資的問題，我們希望能夠促進綠色融資，希望能夠為氣候變化來進行融資，並且能夠進一步利用數字技術為經濟增長帶來動力。所以，經濟合作的機制需要進一步拓展，能夠幫助成員國進一步使用地區經濟政策。

