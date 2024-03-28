香港金管局：新結算體系解決跨境支付痛點

香港金管局總裁余偉文發言（中評社 李子寧攝） 中評社香港3月28日電（记者 郭至君）香港金管局總裁余偉文昨日出席了今年博鰲亞洲論壇上探討亞洲金融合作的一個分論壇，並發言分享了其關於數字貨幣和亞洲地區跨國家怎麼合作的想法。



余偉文指，首先，我們要進一步增強體系的韌性，要通過宏觀經濟政策來確保經濟基本面做到位。第二，在金融體系中必須有足夠的緩衝，無論是足夠的外匯儲備，還是銀行體系的高流動性和資本。第三，我們要有非常好的政策工具，不光是利率和貨幣政策，還需要有外匯政策、資本流動的政策等等，很多經濟體有了一體化的政策框架，能夠讓我們綜合施策。另外，餘偉文也說要進一步建設資本市場，特別是債券市場。“我非常讚賞《清邁倡議》，亞洲區域內的貿易和投資實際上增長的勢頭非常強勁，目前我們有60%的貿易是區域內貿易，在服務貿易方面有進一步提升的空間，如果我們能夠進行更多區域內的貿易和投資的話，對於各個國家的本幣是非常有幫助的，能夠支撐匯率，避免匯率過度的動蕩，意味著我們要做更多的工作來提升亞洲經濟體之間的互聯互通。”他說。



余偉文說，亞洲的經濟正在推動央行數字貨幣的發展，我們關注幾個領域，一個是零售，我們做了很多試點，我們有長遠的視角，我們正在不斷做好準備，我們可以看到更多的批發央行數字貨幣的使用，現在的痛點是跨境支付，講到跨境支付的時候，匯款需要3—5天的時間，而且成本很高，需要3%—5%的傭金。我們使用央行數字貨幣使用區塊鏈技術，使得我們使用數字貨幣時可以直接用自己的本幣進行即時支付，而且成本衹有一半。



“我們的項目叫M橋，和國際清算銀行進行合作，有人民銀行、香港監管局、泰國央行的參與，這是進展最順利的跨境的央行數字貨幣的結算體系，不僅是在亞洲，而且在全世界是一個先例，我們希望通過這樣的試點能夠進一步改善流動性和各種各樣的基礎設施，我們可以把這個框架進一步擴大，現在有28個不同的央行作為觀察員參與其中，將來我們會建立非常有效的網絡，使得大家進行跨境結算的時候可以使用本幣實時進行結算。”他說。