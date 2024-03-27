吳釗燮宴泛歐綠黨訪台團　蕭美琴出席

吳釗燮款宴泛歐綠黨訪台團。（照片：台“外交部”提供） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）台“外交部長”吳釗燮26日以晚宴歡迎歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）所率領的“泛歐綠黨訪台團”。晚宴也特別邀請近期訪問歐洲的蕭美琴出席與訪團交流。台“外交部”今天中午發佈新聞稿。



蕭美琴日前訪歐也與該訪團部分成員會面。蕭美琴訪美、訪歐已經返台，晚間還會陪同民進黨主席賴清德出席民進黨春酒。



訪團成員包括：團長包瑞翰、歐洲議會副議長郝塔拉（Heidi Hautala）、德國國會綠黨黨團副主席卜茹歌（Agnieszka Brugger）、德國國會友台小組副主席徐德分（Till Steffen）及德國國會綠黨黨團人權政策發言人米榭托維克（Boris Mijatović）等歐洲議會及德國國會議員。



根據“外交部”新聞稿指出，蕭美琴歡迎訪團來訪，並表示透過實地造訪更能瞭解台灣，並彰顯台歐盟為民主、自由、法治、人權的理念相近夥伴：欣見近年來支持台灣已成為歐洲議會及各國國會跨黨派的共識，期盼未來在此堅實基礎上，持續深化台歐盟合作與交流。



包瑞翰團長也感謝吳釗燮盛情款宴，並強調支持民主台灣及台海和平穩定不僅符合歐盟價值，更與全球及歐洲的繁榮利益相繫，相信下屆歐洲議會將延續此一友好動能。雙方另就區域政經情勢、反制假訊息、深化雙邊經貿合作等議題深入交換意見。