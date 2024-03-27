無人機中心用陸製馬達　張忠誠指民企使用

邱國正與張忠誠(右)答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）蔡政府以烏俄戰爭啟示為由，要大力發展無人機隊，在嘉義成立亞洲無人機AI創新應用研發中心。賴清德日前視察並與業者座談，現場能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上出現“made in China”字樣。朝野“立委”今天都關注類似議題，“國防部長”邱國正說，他當時不在現場，但國軍用品都禁止使用大陸製零件。中山科學院長張忠誠也說，那是民間邀約，中科院的無人機產品不會用大陸製品。



“立法院”“外交及國防委員會”提今天邀請“國防部部長”報告“國軍無人機運用的現況及發展”，併請“行政院”國土安全辦公室列席，並備質詢。



藍委楊瓊瓔詢問是否看到無人機螺旋槳驅動馬達上出現“made in China”字樣？邱國正說，他也是看到媒體報導才知道。請中科院說明，張忠誠說，經緯航天是民間廠商用的中國製，但是跟國軍沒有任何關係，經偉航天會標我們中科院案子，但是沒有關聯。



民進黨召委王定宇則出面辯駁說，那是土耳其國家的無人機，但是也是要到台灣找零件，希望不要有紅色供應鏈。楊瓊瓔對此在底下說，現場就是有看到，不要帶準“總統”到處亂看。

