羅明才引韓國瑜金句　勸經濟官員凍漲電價

藍委羅明才質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月27日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”羅明才27日針對電價調漲的問題，質詢“經濟部次長”兼台電董事長曾文生。他質疑電價大漲的合理性，並指出台電似乎總是在財政困難時向“立法院”要求資金。曾文生回應稱，台灣的電價自2022年以來相對國際漲幅較低，調整電價已考量對民生經濟的衝擊。



羅明才認為台電應該採取開源節流的策略，而不是僅依賴價格調整。羅最後引用國民黨“立法院長”韓國瑜的金句，“莫忘世上苦人多”，希望“經濟部”能對電價上漲一事三思。



“立法院”財政委員會今天邀請“行政院”主計長朱澤民、央行總裁楊金龍、“經濟部”政次兼台電代理董事長曾文生，就電價大漲及央行升息對物價波動影響提出專案報告。



羅明才首先提出質疑，對於電價大漲的現象表達關切。他問曾文生對於今天會議標題“電價大漲”的看法。曾文生回應指出，台灣的電價在過去幾年中並未調整，直到2022年至2024年才開始上漲。曾文生強調，與國際上其他國家相比，台灣的漲幅仍然較低，電價上漲是一個全球性的現象。



羅明才進一步追問，每次看到曾文生，似乎不是來要錢就是要漲價，建議應該有其他方式來解決問題，而不是僅僅通過提高電價。曾文生解釋說，電價調整是一個複雜的過程，考慮到對民生經濟的影響，他們選擇了一條更為溫和的調整路徑。

