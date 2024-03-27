邱國正：我們避免啟戰　終戰就是奉陪到底

邱國正接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）扁政府時期“國安會秘書長”丁渝洲近日發文認為，兩岸如果發生戰事，台灣要思考“終戰指導”。台“國防部長”邱國正今天回應，“啟戰”要有“終戰”，但我們“國家”並沒有要“啟戰”的作為。對軍方層級來講，他所謂的終戰，他已經講了就是“奉陪到底”。但他也認為，專家學者講話都有立論基礎，他們尊重，但是要拖“國防部”進去“這樣不好”。



“立法院”“外交及國防委員會”提今天邀請“國防部部長”報告“軍方無人機運用的現況及發展”，併請“行政院”“國土安全辦公室”列席，並備質詢。



對於丁渝洲拋出“終戰指導”，民眾黨“立委”張啟楷質詢時問到相關議題。



邱國正說，他不評論學者的意見，每個學者都有立論基礎。但正常來講，“啟戰”的話要有“終戰”，但我們並沒有要“啟戰”的這個作為，他沒有，完全沒有。但要不要有終戰指導，那就不是我們層級。對軍方層級來講，他所謂“終戰”，他已經講了，就是奉陪到底。



邱國正說，終戰指導茲事體大，這高層級，我們軍方層級終戰就是奉陪倒底，但是不適當成為終戰指導，“這個不是我來指導”。



張啟楷也問到，部長是不希望打戰，丁渝洲也是慈悲不希望打仗，如果賴清德問你終戰指導怎麼說，是奉陪倒底？



邱國正說，他知道自己的身份工作，我們做好本務工作，假如來問他會就他的立場來看，但是目前沒有人來問他，他會以軍事立場來看，要盡量避免啟戰、慎戰，戰爭真的沒有贏家，要打贏也是慘勝，打敗也是慘敗。



邱國正也說，啟戰要先訂終戰，要開始打就要訂目標，但是我們沒有要發起戰爭。



張啟楷又說，部長擔心到睡不著覺？邱國正說，“我一直很擔憂”。



張啟楷詢問，避戰之外要怎麼停下來，萬一擦槍走火我們做什麼準備？除了奉陪倒底之外，可以怎麼停下來？邱國正說，我們是逼不得已，我們避免啟戰，問他意見會就軍事立場說明要慎戰，如果擦槍走火我們就克盡軍人職責。