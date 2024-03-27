夏立言：馬英九訪大陸有助兩岸和平穩定

國民黨副主席夏立言。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問。代理主持中常會的中國國民黨副主席夏立言今天下午在常會上表示，馬英九現在雖然沒有黨職，但在兩岸情勢緊張之時，率團赴大陸出訪，給予高度肯定，也希望這次訪問，能有助於兩岸的和平與穩定，同時也預祝馬此行平安順利。



國民黨主席朱立倫請假，指定副主席夏立言代理主持中常會，夏在中常會上特別針對馬英九將二訪大陸一事做出以上表示。



應大陸方面邀請，馬英九將率領“大九學堂”青年學子於4月1日至11日赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。同時也將偕同青年訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。



夏立言在中常會上表示，國民黨一向支持兩岸交流、合作，促進台海和平穩定，非常樂見兩岸有各式各樣的交流活動。



夏立言也提到，馬英九執政時，曾在2015年11月7日，和習近平在新加坡舉行平等、尊嚴、交流的“馬習會”，這次馬英九如果到北京去，能夠再見老朋友，是人之常情、也樂見。



此外，夏立言也說，馬英九此次在329青年節之際，率領年輕人出訪，有歷史傳承的象徵意義，有助於兩岸交流、溝通，增進彼此瞭解。