沙塵侵襲北方10餘省份　南方多地有強降雨

中評社香港3月27日電／這兩天，影響中國的天氣較為複雜。北方多地出現大風降溫和沙塵天氣，而江南及貴州東部等地雨水再度增強。中央氣象台27日發佈暴雨、沙塵暴、大風和強對流天氣預警。



氣象專家表示，春季是沙塵最頻發的季節。今年以來，中國已出現2次大範圍沙塵天氣過程，較近十年平均（4次）偏少。北方沙源地前期溫高雨少以及蒙古氣旋東移是本輪沙塵形成的主要原因。



據新華社報導，此次沙塵過程的主要影響時段為27日至28日，包括內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、京津冀在內的北方10餘省份將先後出現揚沙或浮塵天氣，內蒙古中西部局地有沙塵暴或強沙塵暴。



專家建議公眾做好防風防沙準備，及時關閉門窗，並妥善安置易受風沙影響的室外物品；此外，華北北部、內蒙古中東部及東北地區有大風降溫天氣，建議公眾做好防寒保暖措施。



南方降水方面，預計27日14時至28日14時，貴州東部、廣西北部、湖南中部和東北部、湖北東南部、江西北部、安徽南部、浙江西部等地部分地區有大到暴雨，其中湖南西部等地部分地區有大暴雨。



湖南中北部和西部、江西中北部、浙江南部等地部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣；安徽南部、湖北東南部、湖南等地部分地區將有短時強降水。預計強對流主要影響時段為27日午後至夜間。



專家提醒，公眾需加強防範局地強降雨可能引發的次生災害及對交通出行的不利影響。