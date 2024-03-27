台灣青少年講解員　亮相紅棉舞台專場展演

中評社北京3月27日電／羊城三月，紅棉花開。3月26日，由廣州市委宣傳部指導、廣州市委台辦主辦的“英雄花開英雄城”紅棉舞台——台灣青年嶺南文化講解員專場展演，在廣州市城市規劃展覽中心舉行。8位在廣州學習、就業、創業的台灣青少年代表依次登台，如同嶺南文化歷史的使者，引領著大家穿梭於辛亥革命紀念館、黃埔軍校舊址紀念館、南沙天後宮、廣州市城市規劃展覽中心等對台交流基地之間，將那些沉澱在歲月長河中的文化故事、紅色革命精神及廣州城市建設發展的脈絡和足跡娓娓道來。廣州市委宣傳部副部長陳曉丹、廣州市委台辦主任曾衛東出席，並向參演台灣青少年贈送《讀懂廣州之文學里的廣州》叢書，鼓勵他們更好地讀懂廣州、熱愛廣州、融入廣州、奉獻廣州。廣州及各區台協青年會代表、台灣青年志願服務隊代表、市直機關代表等各界人士約100人到場聆聽觀看。

本次專場展演是“英雄花開英雄城”2024廣州傳承弘揚紅色文化系列活動之一，旨在發揮台灣青少年講好廣州故事、宣傳嶺南文化的示範作用，推動台灣青少年共同弘揚中華傳統文化，促進兩岸同胞心靈契合。

8名參演的台灣青少年是2023年“首屆廣州台灣青年嶺南文化講解員大賽”總決賽獲獎者的優秀代表。該項賽事是廣州市委台辦聯合市教育局、市文化廣電旅遊局打造的文化交流新品牌，充分發揮廣州紅色文化、嶺南文化、海絲文化和創新文化四大文化品牌優勢，以“嶺南文化我來講”為主題，吸引了近4000名在穗台灣青少年參加線上培訓，官方專題培訓頁面及海報瀏覽量超過72萬人次，近500名台灣青少年積極走進12家國家、省、市對台交流基地參訪學習，有效引導廣大台灣青少年探尋嶺南文化之美、感悟歷史文化印記、講述嶺南文化精彩，增進了台灣青少年的國家、民族和文化認同。一年來，通過大賽組建的台灣青年嶺南文化志願講解員隊伍，積極參與“築夢珠江 展翅飛翔——台灣大學生廣州實習體驗活動”、第九屆黃花文化節開幕式、海峽兩岸講解員交流培訓活動、廣州博物館沉浸式實景演出及部分對台交流基地的志願講解服務等。（穗台宣）