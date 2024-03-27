王國材視察苗栗舊山線　打造鐵道觀光廊帶

鍾東錦陪同王國材視察苗栗舊山線。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月27日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日陪同台“交通部長”王國材到苗栗縣三義鄉勝興車站視察，兩人共推鐵道觀光旅遊。王國材強調會整合台鐵舊山線沿線重要鐵道觀光資源，持續打造舊山線成為國際級景點與觀光廊帶。



王國材今日率“交通部”官員視察台鐵舊山線，包括鍾東錦、台鐵公司董事長杜微與苗栗縣政府多位局處首長都到場陪同。



王國材表示，他會要求台鐵公司先將軌道自行車由6號隧道口延伸至舊泰安站，列為優先發展目標，後續也會請台鐵公司、地方政府與民間業者協調朝向共同合作的方式，以整合沿線重要鐵道觀光資源，持續打造舊山線成為國際級景點與觀光廊帶。



王國材指出，台鐵舊山線沿線重要鐵道觀光資源眾多，包含古蹟車站勝興車站、舊泰安車站，古蹟鐵橋魚藤坪鐵橋、內社川橋、大安溪花鋼橋樑，以及8座隧道，且“文化部”已將舊山線列為台灣12大世界遺產潛力點之一，因此舊山線在鐵道觀光上格外具有歷史價值。



台鐵公司表示，將在3個月內重新檢視跨大安溪舊鐵道橋經費後，將修正計劃呈報給“交通部”，希望能藉此整合苗栗及台中沿線鐵道觀光資源，持續打造舊山線成為國際級景點與觀光廊帶，吸引國際觀光旅客，帶動地區整體發展。