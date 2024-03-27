日元兌美元貶值至約34年低位

中評社香港3月27日電／共同社報導，27日東京外匯市場日元兌美元匯率下跌，美元兌日元一度觸及151.97附近，降至泡沫經濟末期的1990年7月以來時隔約34年低位。日本央行雖然17年來首次上調了政策利率，但明確表示將繼續保持寬鬆的貨幣環境。央行審議委員田村直樹27日的演講加劇了維持寬鬆政策的預期。處於高位的美國利率與日本間的利差被視為炒作材料，投資者紛紛拋售日元買入對資產運用有利的美元。



日本政府和央行2022年10月實施買入日元出售美元的匯率干預，當前的日元匯率已跌破當時的低點151.94，市場對干預的警惕有可能擴散。



日本央行在3月的貨幣政策會議上決定解除曾是大規模貨幣寬鬆政策招牌的負利率，將政策利率引導至0～0.1%左右。央行將對追加升息謹慎判斷，利率當下維持在低位的可能性較大。



美聯儲（FRB）為抑制歷史性物價高漲，自2022年起急速推進升息。市場的關注點已轉移至降息的開始時期和節奏，但利率目前仍處於高位。



田村在27日的演講中發言稱，“將緩慢但切實地推進貨幣政策正常化。”外匯中間商表示，“以往田村被認為對追加升息顯示出積極態度，因而對此番發言感到意外。”



日本對原材料和資源依賴從海外進口。由於換算成日元時支付的金額若日元貶值則增加，電費、燃氣費和食品等生活必需品漲價，家庭經濟負擔將變重。