中評聚焦：全球複雜情勢如何破局？專家熱議

分論壇現場（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會“全球地緣政治展望”主題論壇27日下午在博鰲論壇國際會議中心舉行。來自中國、菲律賓、巴基斯坦、斯洛文尼亞等國的前官員及專家學者，就地區及全球地緣政治形勢和國際機構所應發揮的作用展開深入研討交流。



博鰲亞洲論壇理事、巴基斯坦前總理阿巴西表示，縱觀全球局勢，各國都必須努力締造和平，所謂的遏制政策和排他政策是行不通的，必須要打破這些藩籬，反對這些政策。



阿巴西表示，每個地區性衝突的影響都不僅僅是在特定的範圍內，而是在全球範圍內產生影響，所以必須要拒絕排他性的政策，並制定包容性的政策，實現進一步的一體化，更好解決全球面臨的共同挑戰，讓全球人民都能享受和平與繁榮，這是至關重要的。



博鰲亞洲論壇理事、菲律賓前總統阿羅約指出，關於區域衝突，特別是有可能轉變為軍事衝突的地區衝突，西方一直使用的是軍事的力量，也就是所謂的“伯羅奔尼撒”模式，即國家之間的對峙衝突都通過戰爭來解決。但東方在面對類似問題的時候，主要是通過談判和對話來解決衝突，這也是東盟一貫以來解決問題的思路。



阿羅約說，通過回顧歷史可以看到，自1979年中美建立外交關係以來，中國從沒有主動打過一次仗，但美國卻是一直在打仗，同時在美國240年的歷史中，衹有16年是沒有打仗的。所以我個人覺得東盟的東方之道是最好的解決矛盾衝突的方式。

