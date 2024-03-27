今年前2個月全國規上工業企業利潤同比增一成

中評社香港3月27日電／國家統計局27日發佈的數據顯示，今年前2個月，全國規模以上工業企業利潤同比增長10.2%，利潤由上年全年下降2.3%轉為正增長。分月看，規上工業企業當月利潤自上年8月份以來同比持續增長，今年1至2月份延續恢復向好態勢，工業企業效益起步平穩。



新華社報導，統計數據顯示，工業企業營收明顯改善。1至2月份，規上工業企業營業收入同比增長4.5%，高於上年全年營收增速3.4個百分點，企業營收回升態勢明顯，為利潤增長創造有利條件。



超七成行業利潤增長，製造業、電氣水業增長較快。前2個月，在41個工業大類行業中，有29個行業利潤同比增長，增長面為70.7%，比上年全年擴大4.8個百分點。分門類看，製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業利潤分別增長17.4%、63.1%，均實現兩位數增長；採礦業利潤下降21.1%。



裝備製造業、高技術製造業利潤明顯回升。1至2月份，裝備製造業利潤同比增長28.9%，增速比上年全年加快24.8個百分點，拉動規上工業利潤增長6.7個百分點，貢獻率達65.9%，是貢獻最大的行業板塊。高技術製造業利潤實現快速增長，1至2月份，高技術製造業利潤由上年全年下降8.3%轉為增長27.9%，增速高於規上工業平均水平17.7個百分點。



消費品製造業利潤持續恢復，多數行業利潤實現增長。前2個月，消費品製造業利潤由上年全年下降1.1%轉為同比增長12.9%，在13個消費品製造大類行業中，有11個行業利潤增長。



國家統計局工業司統計師于衞寧表示，總體看，1至2月份規上工業企業利潤較快增長，起步平穩。下階段，要全面貫徹落實中央經濟工作會議和全國兩會精神，大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力，著力擴大國內需求，激發各類經營主體活力，不斷增強回升向好態勢，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。