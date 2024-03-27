王琅琛：美6成核電廠都延役　台缺電卻不用

台電前核安總稽查王琅琛。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）台灣4月起要漲電價，物價也恐漲，各界反彈聲浪不斷。台電前核安總稽查、清華大學核子工程與科學研究所顧問王琅琛27日表示，使用核電可有效發電並省電價，且外國都有許多核電廠延役成功的案例，美國有6成，50、60座核電廠都延役了，台灣面臨缺電、漲電價，但核電廠卻不延役。



王琅琛，美國賓州州立大學核工博士，核電專家，歷任台電原動處、電綜所核能工程師、核四品質督導組長、核安處副處長、總稽查、核能與新能源教育研究協進會董事、核能與安全分析研究中心資深研究員等。王琅琛今日下午 受邀至國民黨前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇主持的“志聖鮮思”直播節目，談論核電廠議題。



王琅琛表示，蔡英文政府對於能源政策與電價等作為，他不便批評，但他認為，台電現在發電都是在虧錢，唯有用核能發電才能彌補，其他發電都是虧錢，如今核二廠一、二號機都停了，核三廠一號機也即將要停、二號機是明年停，屆時核能發電全沒，發電成本一定將再上升。



王琅琛解釋，核電發電每度省大約2元新台幣，台灣的3個核能發電廠一年可發400億度電，若都再延役20年，未來20年就能發出8000億度電，台電也不會虧錢，能補回來。如今到底能否在“立法院”討論申請延役通過、修特別法等，正在吵，他就不清楚要怎麼修。



王琅琛說，核能是便宜且有效的電，為何不用？明年沒了核電，也意味不再重視核能人才，人都跑掉了，哪天想到延役，就沒人才了。政府一定要考慮進去，要知道外國有很多延役成功案例，光美國就有6成，50、60座核能電廠都延役，這幾個都是40年到期後再延役。



王琅琛還說，政府現在全力用天然氣發電，但價格太貴，且只要天然氣的船隻被封鎖無法進入台灣，2周就沒電了。台灣政府因日本曾發生福島核災，因此不用核電，但其實他在台電已研究一套，利用小型的核電廠，利用空氣去自然形成冷卻的方式，可使核電廠不發生事故，安全很多。且他曾去日本訪問過，日本福島核電廠蓋時是為了省錢，結果出大事。另外大家怕核廢料無法處理，事實上國際能處理了，台灣怎會無法處理？

