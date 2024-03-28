台鐵西部最高點苗栗勝興車站 浪漫小山城

勝興車站至今已有超過百年歷史。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月28日電（記者 盧誠輝）苗栗縣三義鄉勝興車站海拔402.236公尺，是台灣西部縱貫鐵路海拔最高的車站，原只是苗栗山城中的小車站，但在1998年山線鐵路改道而停駛後，因遊客能隨意走在鐵軌上拍照而爆紅，成為苗栗熱門旅遊景點。



無黨籍苗栗縣長鍾東錦27日陪同台“交通部長”王國材到苗栗縣三義鄉勝興車站視察，兩人共推鐵道觀光旅遊。王國材強調會整合台鐵舊山線沿線重要鐵道觀光資源，持續打造舊山線成為國際級景點與觀光廊帶。



昨天雖然不是假日仍有不少民眾來到勝興車站漫步拍照，感受小山城的浪漫悠閒氛圍。



勝興車站在1907年啟用，至今已有超過百年歷史，清朝時稱被“伯公坑”，因附近樟木叢生，曾有16座樟腦蒸餾寮，日據時期改稱“十六份驛”，特殊的是木造車站並未使用任何一根釘子而造成，車站外觀洋溢著濃厚的日據時代風味。



1998年因台灣西部山線鐵路改道而停駛後，因遊客能隨意走在鐵軌上拍照而爆紅，成為苗栗熱門旅遊景點；2010年台鐵舊山線復駛，引進CK124蒸氣火車行駛，並交由民間經營，成為台鐵觀光車站，但後因不堪虧損，在2014年再度停駛。



2018年有民間自行車出租連鎖公司再度進駐勝興車站，改以火車造型的4人座電動腳踏車行駛在軌道上而再度爆紅，遊客能沿途欣賞台鐵舊山線景緻，搭一趟來回約90分鐘，不分平假日，都吸引許多人潮。

