陳明通再挑學倫案爭議　民進黨：尊重台大

民進黨發言人吳崢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）“國安局”前局長陳明通日前在新書《2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》發表會上，指出台灣大學認定前新竹市長林智堅論文是抄襲，這是世紀大冤案。民進黨不分區“立委”沈伯洋還替這本書寫序引起討論。民進黨今日回應表示，關於學倫事件過去態度明確，民進黨付出相當程度代價，我們在這樣爭議事件中會深切反省。



2022年7月民進黨提名的桃園市長候選人、前新竹市長林智堅遭指控中華大學、台灣大學兩個碩士論文皆涉及抄襲。其中，在台大“國發所”部分，被指抄襲“國發所”學生、“調查局”新竹市調查站幹員餘正煌碩士論文，陳明通則是擔任林智堅論文指導教授。



陳明通日前在新書發表會上說要替林智堅平反，還稱此案是世紀大冤案。



媒體詢問陳明通新書中，沈伯洋還幫忙寫序適當嗎？吳崢說，關於學倫事件過去態度明確，民進黨在學倫事件付出相當程度代價，我們在這樣爭議事件中深切反省。黨內也在主席賴清德在指示之下頒布相關規定，要來約束從政同志，剛提到的個案，民進黨會尊重校方調查結果。



民進黨“立委”、中常委王定宇則說，“那書我沒看過，當然就沒看過序”，要先去買一本就知道，“我也還沒買書”。