陳國基博鰲致辭：繼續提升香港國貿中心地位

香港政務司司長陳國基博鰲致辭（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會“全球自由貿易港發展：夥伴 開放 合作”主題論壇27日下午在BFA東嶼島大酒店舉行。來自中國大陸、香港、韓國等地區的官員就全球自貿港的發展等內容展開交流。香港特別行政區政務司司長陳國基出席本場論壇並發表致辭。



陳國基說，香港與全球貿易夥伴的關係，建基於《基本法》賦予香港在“一國兩制”下的獨特地位。香港堅定支持自由貿易，在世界貿易（世貿）組織和亞太區經濟合作組織等多邊和區域的層面，推動自由貿易，消除貿易障礙，促進經濟增長。



陳國基指出，香港是世貿組織的創始成員之一，在全球貿易中擔當重要的角色。2022年，香港是全球第十大商品貿易經濟體系，外來直接投資流入金額位列全球第四，對外直接投資流出金額位列全球第七。



陳國基表示，總體來說，香港通過兩大方向，鞏固提升香港作為國際貿易中心的策略定位。



第一是積極開拓環球合作關係。香港跟世界各地的貿易夥伴建立並維持經貿關係，在兼顧歐美市場的同時，也全力拓展東盟、中東、中亞、非洲等新興市場。一方面，通過不斷擴展香港的全球經貿網絡，至今已經簽訂八份自貿協定，便利香港的貨物和服務進入內地和國際市場。其中，香港與中國內地早在2003年簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，簡稱CEPA（The Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement），開放程度多年來不斷提升，涵蓋服務貿易、貨物貿易、投資和經濟技術合作四大範疇，既推動港商開拓內地市場，也協助內地企業“走出去”，融入全球經濟。另一方面，香港致力跟不同的海外經濟體簽訂投資協定，至今已達到24份，以加強雙向投資流動和促進本地經濟。有關協定既加強全球投資者的信心，確保其在香港的投資獲得保障，也讓香港投資者在海外的投資同時得到保障。

