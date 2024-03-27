紅麹保健品有第二例死亡報告 上百人住院

中評社香港3月27日電／共同社報道，關於日本小林製藥公司含有“紅麹”（紅曲）成分保健品損害健康的問題，厚生勞動省26日表示向該公司負責人詢問情況後獲悉有第二例死亡報告。此外該公司還報告稱，服用保健品後住院的人達到106人，向該公司窗口諮詢數量約達3000件。厚勞省已向大阪市下達通知，要求依據《食品衛生法》採取命令廢棄產品等措施。



大阪市27日對3種自主召回的對象商品發出召回命令。據悉該市計劃在召回完成的階段進一步發出廢棄命令。



小林製藥27日宣佈取消原定4月1日在大阪市的酒店舉行的入職儀式。據悉這是在採用紅曲成分的保健品損害健康問題蔓延後作出的應對。



厚勞省稱，第二例死亡可能與小林製藥已公佈的首例一樣，同為腎臟疾病，但尚無具體信息。厚勞省、農林水產省與消費者廳將於27日下午召開相關省廳聯絡會議，以在政府內部密切合作進行應對。



在向大阪市的通知中，廢棄命令的對象產品為3種“紅麹膽固醇顆粒”和減脂、納豆激酶產品。因上述產品收到大量健康受損及死亡報告，厚勞省認為“其中疑似含有害物質”。



關於這一問題，小林製藥從掌握受害情況到公佈花費了超過2個月時間。消費者廳稱，這是2015年功能性標識食品制度開始實施以來首起廠商公佈健康受損信息並自主召回的案例，該廳計劃對已登記的所有功能性食品逾6000種開展緊急檢查。



損害健康的紅曲在小林製藥大阪工廠（大阪市）生產。該公司稱可能是與預想中不同的來自霉的成分導致了問題，但目前未能鎖定。