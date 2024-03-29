中評關注：全球經濟展望 如何打造繁榮未來

大咖齊聚討論世界經濟走向（中評社 李子寧攝） 中評社香港3月29日電（記者 郭至君）當前，世界經濟復甦勢頭仍不強勁，疫情陰霾雖然散去，但全球經濟仍面臨許多挑戰。在今年的博鰲亞洲論壇上，來自東西方多國的經濟、科技界大咖們共同探討了世界經濟的未來圖景。



國際貨幣基金組織第一副總裁吉塔·戈皮納特首先表示，我們認為在2024年亞洲地區的經濟增長率會達到4.5%，但是也存在風險，包括房地產市場以及地緣政治衝擊，維持更高的利率會拖累經濟增長，儘管如此本地區仍然是全球經濟重要的增長引擎，有更多的經濟一體化、新興市場有更大的經濟分量，因此今年的主題“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”恰逢其時。世界如何應對全球經濟的共同挑戰？第一，我們要有一個正確的貨幣財政政策組合；第二，我們要促進中期增長；第三，面對地緣政治的碎片化以及當前的現實，我們必須在共同利益的領域進行合作。“衹有團結一致，包括在博鰲的團結，我們才能夠共同應對挑戰，並且共同承擔起責任，打造一個更加繁榮的未來。”她說。



北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫說，目前發達國家的經濟還沒有復甦，帶來全球經濟增長繼續下滑，從全球經濟發展來看，只能說在低水平的均衡點。現在世界經濟更重要的不僅是經濟增長，還有貿易的增長速度，從2008年以來世界經濟增長速度一直沒有復甦，貿易增長速度也低於世界經濟增長速度。所以，我們關心世界經濟發展，尤其是像中國這樣一個國家發展的時候，這一點非常重要。這就需要政府做很多事，過去投資了很多基礎設施，現在下行壓力這麼大，還需要做積極的財政政策，還有適度靈活寬鬆的貨幣政策。談世界經濟不能不談中國經濟，只要積極的財政政策運用好，維持一定的增長，大家有信心能恢復。



白俄羅斯經濟部第一副部長安德烈·卡爾通表示，全球經濟要找到新的增長點，各國應該要去加速改革、加速轉型，要發展數字化技術、數字化經濟、AI、自動化，包括一些現代化的技術，包括精益製造，投資於數字化基礎設施的發展，幫助我們能夠轉型，實現可持續發展。還有很重要的一點，那就是國際合作。

