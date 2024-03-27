反朱常委批裁併黃復興　憂韓盧擋主席之路？

國民黨中常委孫健萍與多位中央委員、黨代表在中央黨部1樓召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）因為不滿中國國民黨主席朱立倫日前強勢主導通過組改方案，整併黃復興黨部，並打算4月1日後正式實施，國民黨中常委孫健萍今日與多位國民黨中央委員、黨代表在中央黨部1樓大廳召開記者會，痛批朱立倫乾綱獨斷，黨中央違反黨章，突襲組改，呼籲國民黨要破除一言堂，深化民主改革。



陪同的中央委員史碩仁則質疑，朱立倫處心積慮要消滅黃復興，難道是因為黃復興黨員愛“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕，勝過愛朱立倫，所以朱立倫才要掃除連任主席的障礙？



孫健萍今天下午在國民黨中常會後，由中央委員史碩仁、林席源、彭桂港、黨代表劉旭明、蕭瓊珍等人陪同下召開記者會，但朱立倫今天以私人行程為由請假，指定副主席夏立言代理主持。



孫健萍指出，黨中央只願意把新設置的“數位黨部”（KMT Studio）列入上半年度中央委員會會議審議，並於審議通過後實施，卻針對性的將黃復興黨部裁併案排除於中央委員會議審議，屆時他將在中央委員會議上展開連署，要求一併審議黃復興黨部裁併案，而非只是選擇性的遵守或補正程序。



孫健萍表示，國民黨的民主價值正一點一滴流失，勇於向當權建言者日益式微，黨中央醉心於宮廷政治、權力平衡遊戲，權力摸頭、鞏固自我感覺良好的小朝廷，已經離人民愈來愈遠，國民黨必須破除一言堂，深化民主再造，才能獲得年輕世代真心認同與支持。



林席源則表示，黨中央應該提出完整的改革計劃與配套，讓所有基層幹部得到適切的安置，而且組改方案必須送交中央委員全體會議及黨員代表大會審議通過，按照黨章制度走，大家才會心服口服。



國民黨文傳會主委李彥秀對此則回應說，相關建言交由組發會後續進行內部溝通與調整，但她也強調，黨的改革勢在必行，必須朝輕量化、內造化發展，國民黨不可能再走回頭路。對於黨代表、中央委員與中常委的意見，黨中央都聽到了， 交由組發會做後續處理。