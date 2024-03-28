立法會通過決議案 上調商業登記費10%

香港特區立法會27日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月28日電（記者 盧哲）香港特區立法會27日通過決議案，落實財政預算案的建議由4月1日起將商業登記費上調10%。



香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇27日在立法會會議根據《商業登記條例》（第310章）動議的擬議決議案發言時說，《商業登記條例》（第310章）（《條例》）規定，任何在香港經營業務的人士，均須在開業後一個月內，為業務申請商業登記，並將有效的商業登記證在營業地點展示。為申請商業登記證，申請人須繳付商業登記費。《條例》附表1訂明商業登記證一年證的收費為2000元，三年證的收費則為5200元。有關收費已維持不變接近30年。考慮到多年來的經濟增長及通脹水平，建議將一年證的收費調整為2200元，而三年證的收費則調整為5720元。《條例》亦要求業務的每個分行申請商業登記，並繳付分行登記費。建議將分行登記費上調百分之十，以與商業登記費保持一致。為緩減相關影響，破產欠薪保障基金收取的150元商業登記徵費，將豁免兩年。這兩項建議需要修訂《條例》附表2，已將有關附屬法例提交至立法會經過先訂立後審議的程序審議。



許正宇表示，有關上調商業登記費及分行登記費的建議預計將每年為政府帶來約2億9500萬元的額外收入。申請商業登記一年證或三年證的人士，平均每年只須多繳付200元或173元的費用。“我們相信有關建議是企業可以承擔的負擔。此外，暫時性豁免商業登記徵費亦會有助減輕企業首兩年的財政負擔。”





