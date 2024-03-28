孫東談在港發展新質生產力：實現新型工業化

香港特區立法會27日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月28日電（記者 盧哲）香港特區創新科技及工業局局長孫東27日在立法會談到“新質生產力”時表示，因應香港的社會經濟情況和自身獨特的優勢，在香港發展“新質生產力”是要有效支持形成具有香港優勢的新實體經濟，實現“新型工業化”，為香港經濟高質量發展注入新動能。



孫東在回答議員提問時說，“新質生產力”是以科技創新為主導，為生產力增添科技內涵，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑的先進生產力，具有高科技、高效能、高質量特徵。“新質生產力”起點在於“新”，關鍵在於“質”，落腳點在“生產力”。



國家主席習近平在去年九月提出要發展“新質生產力”，而“大力推進現代化產業體系建設，加快發展‘新質生產力’”，更被列為今年國家《政府工作報告》的首要任務。加快發展“新質生產力”將為香港創科發展提供更有利的環境、開拓更深更廣的新發展空間。



孫東表示，因應香港的社會經濟情況和自身獨特的優勢，在香港發展“新質生產力”是要有效支持形成具有香港優勢的新實體經濟，實現“新型工業化”，為香港經濟高質量發展注入新動能。政府在二○二二年底發布的《香港創新科技發展藍圖》（《藍圖》）從頂層設計清晰的發展路徑和系統的戰略規劃以推動香港創科發展，從而加快形成和發展具有香港優勢的“新質生產力”，增強發展新動能。當中，促進上中下游全面發展，形成完整的創科產業生態鏈，正是發展“新質生產力”的重要關鍵。



孫東說，為落實《藍圖》提出的產業發展規劃，局方強化了組織架構上的配置，開設了“工業專員（創新及科技）”一職，專責督導“新型工業化”策略，並在創新科技及工業局下設立了“新型工業發展辦公室”，由工業專員（創新及科技）領導，以產業導向為原則，推動“新型工業化”，賦能香港高質量發展。為支持香港創科發展，加快形成和發展“新質生產力”，政府近年出台並落實了不少政策措施，在鞏固並強化基礎科研優勢和能力的同時，加速優秀的科研成果轉化並應用到具體產業中，以不斷創造新價值，支撐新實體經濟的高質量發展。在過程中，不同環節離不開與內地，尤其是粵港澳大灣區（大灣區）內地城市的協同合作。



在上游方面，政府推出了多項措施來支持基礎科研。其中，透過“創新及科技基金”（創科基金）資助本地大學和科研機構等進行不同研發項目，截至二○二四年一月，共批出472項與大灣區或其他內地機構合作的研發項目，涉及撥款超過12億元。另外，政府已預留100億元撥款支持生命健康科研發展、30億元支援前沿科技基礎研究，以及30億元推出人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用超算中心所提供的算力，推動科研。