香港超算中心首階段設施預計下半年啟用

香港特區立法會27日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月28日電（記者 盧哲）香港特區創新科技及工業局局長孫東27日在立法會表示，數碼港正積極籌備設立人工智能超算中心（超算中心），預計首階段設施最早於二○二四年下半年啟用。待數碼港第五期擴建工程完成後，超算中心第二階段的設施最快可於二○二六年初提供每秒浮點運算三千千萬億次的算力。



孫東表示，二○二四至二五年度《財政預算案》提出推行前沿科技研究支援計劃，以配對形式支持八所資助大學，購置相關設備及進行由海內外頂尖科研人員領軍的研究項目，涵蓋人工智能、量子信息、集成電路、臨床醫學與健康、基因與生物技術等領域。為此，政府會從過去預留的款額撥出三十億元。政府正研究支援計劃的細節及具體安排，並計劃於年內徵詢有關院校的意見，其後就建議諮詢立法會。



孫東介紹，數碼港正積極籌備設立人工智能超算中心（超算中心），預計首階段設施最早於二○二四年下半年啟用。待數碼港第五期擴建工程完成後，超算中心第二階段的設施最快可於二○二六年初提供每秒浮點運算三千千萬億次的算力。在數碼港超算中心投入運作後，政府會因應本地人工智能生態圈及最新科技發展，探討如何進一步滿足本港中長期的算力需求，包括推動更多高階算力設備發展的可行性。



孫東表示，二○二四至二五年度《財政預算案》提出撥款三十億元推行為期三年的人工智能資助計劃，目的為資助本地大學、研發機構及企業等運用超算中心所提供的算力，推動科研突破；加強超算中心的網絡安全和數據保護；以及推動本地人工智能生態發展的人才培訓、推廣和教育工作等。建議的撥款相信可為業界善用算力設施、吸引海內外相關人才、企業及研發項目落戶香港，以及促進本地人工智能與數據科學發展等方面提供重要支撐。局方計劃於二○二六年在超算中心開始全面運營時，檢討資助計劃的整體運作及成效。



孫東強調，特區政府一直致力推動香港創新科技發展。融入國家發展大局，強化自身創科體系，鞏固香港的國際化優勢，是在複雜多變的國際競爭環境下確保香港能持續推動創科發展的最佳保障。在國家的支持下，特區政府有信心能發展好香港成為國際創科中心。