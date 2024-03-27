民進黨春酒全場歡樂　賴蕭被拱加碼紅包抽獎

民進黨舉行春酒席開32桌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）民進黨今天在台北市萬華區格萊天漾飯店舉行春酒，席開約32桌。賴清德與蕭美琴都出席春酒並且加碼大紅包給黨工。賴清德上台抽獎時說，主持人主持起來像是選舉一樣，蕭美琴抽獎前則說，她自己也是資深黨工。她還笑說原本要送立陶宛巧克力當獎品，但是大家說不行，只好包紅包。



民進黨春酒原本要在3月6日舉行，後來延期到今天，蕭美琴6日出發訪美，接著訪歐，近期返台，趕上春酒。過去民進黨春酒多選在英系大將黃承國經營的飯店舉行，今年選在萬華火車站共構的格萊天漾飯店舉行。



前主席姚嘉文、卓榮泰，前“行政院長”張俊雄等都出席今晚的春酒，由於大選獲勝，賴蕭將於520上任，現場抽獎不斷，氣氛歡樂。



賴清德首先第一個抽獎，他說，今天是民進黨新春聯誼，但是新年已經過了現在是春天，兩位主持人主持起來像是選舉活動，要把主軸回到春酒，感謝大家在這場選舉努力，最重要希望可以開始抽獎。先抽出最大獎新台幣3萬元，但接著又被拱加碼，再加兩包一萬元紅包，第二次抽到副秘書長何博文又被拱捐出來，何博文也加在碼五千元。



蕭美琴說，她今天跟主席一起開會，晚上出席這場活動時，他看到說怎麼換了一件衣服，因為要回到民進黨活動，過去錯過很場民進黨活動，她也是民進黨資深黨工，現在退而不休，要一起承擔台灣責任。



她還說，原本要捐一塊立陶宛的巧克力，但被說不行，只好拿出紅包好了，蕭也被拱要加碼，最後再加上一包紅包。