疫情閉關2年 南投中台禪寺重返寧靜

中台禪寺正殿一隅。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月28日電（記者 方敬為）南投縣埔里鎮中台禪寺過去是當地熱門景點，2021年因應防疫暫停對外開放，去年6月重新開放遊客參觀，但縮短開放時段，且要求遊客“靜默參觀”，開放區域也有限制，如今旅遊盛況不再，當地商家向中評社表示，中台禪寺的遊客先是歷經大陸遊客銳減，再受到疫情閉關，過去平日還會有團體客來訪，疫後只有假日遊客比較多，前後對比強烈。



南投中台禪寺於2001年9月正式完工啟用，建築莊嚴宏偉，為中台灣知名佛教道場、國際級景點，加上具有兩岸淵源，也是過去大陸遊客來台必訪之處，陸客來台盛行時期，每天都有超過1萬人次到寺參觀。



但由於兩岸關係惡化，陸客銳減，加上但受新冠肺炎影響，寺方於2021年5月宣布暫停開放，直到2023年6月才重新開放遊客參觀，如今已沒有過去的遊客榮景，平日殿堂及園區的遊客零星，偌大的停車場空蕩，盛況不再。



當地商家表示，中台禪寺從陸客銳減之後，其實在觀光商機上就差很多，以前停車場遊客如織，還吸引許多攤販到場做生意，現在都沒有了，疫後遊客也少很多，平日基本上沒什麼遊客。



據了解，由於寺方在疫後縮短開放時段，上午8點開館下午5點閉館，且要求遊客入殿要“靜默參觀”，開放區域也有限制，因此台灣境內旅行團較不會規劃前往。如今園區內少了遊客熙攘的熱鬧，多了分佛門的清靜，園區內由西湖靈隱寺贈送的“同源橋”過去是熱門拍照景點，現在空無一人，相差甚遠。



