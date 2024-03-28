王佳煌語中評：馬英九訪陸傳達台灣反獨民意

元智大學社會暨政策科學學系教授王佳煌。（中評社 資料照） 中評社桃園3月28日電（記者 盧誠輝）馬英九4月1日至11日將二度訪問大陸，元智大學社會暨政策科學學系教授王佳煌接受中評社訪問表示，馬英九訪陸行可傳達台灣多數民意，讓陸方知道台灣還是有很多人不贊成或反對“台獨”，對台海局勢的緩和會有一定幫助。



王佳煌，美國密西根州立大學社會學博士、政治大學中山人文社會科學研究所法學博士。研究專長：批判的文化研究、資訊社會學、政治經濟學、都市社會學。他也對戰術戰略有研究，就讀淡江大學國際關係與戰略研究所碩士論文是“諸葛亮的戰略研究”，曾任元智社會暨政策科學學系教授兼學務長。



若站在台灣大戰略的角度來看，馬英九此次訪陸行對台灣是利多。王佳煌指出，因為馬能代表台灣相當多數人的聲音，而台灣絕大多數民意都還是希望兩岸不要發生戰爭，也可藉此讓陸方知道台灣還是有很多人不贊成或反對“台獨”，這對目前台海局勢的緩和會有一定的幫助。



王佳煌認為，馬英九選在賴清德520就職前訪陸，對兩岸關係的緩和作用會大一些，因為大家都不知道賴的就職演說會講什麼東西？但可以預估賴上任後兩岸應該不會太和平，因為賴背後有獨派的壓力，而賴若要像8年前蔡英文把兩岸關係的立場模糊帶過也不太容易，所以賴520演說後的相關效應，大家已經有所預期。

