綠委曝賴清德下指導棋　促黨團加強論述

綠委吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團幹事長、中常委吳思瑤今天在中常會後受訪透露，因為“立法院”目前是朝野攻防的戰場，過去曾被稱為“最強幹事長”的民進黨主席賴清德今在中常會對吳“下指導棋”，希望可以透過不斷論述，讓民眾接受政府的政策。吳強調，尤其電價這題可能無法得分，賴希望“立院”透過完整政策論述，讓民眾能理解政策背後政府應當扮演的角色。



吳思瑤說，“立法院”成為三黨攻防新戰場，針對年金改革、電價、花東快等議題交鋒。昔日“最強幹事長”賴清德也建議，要透過完整論述、資料讓人民判准，相信人民可以了解政府的苦心和為難之處，更要擴大和公民團體的連結。



吳思瑤轉述，賴清德作為黨主席、每次都很關注“國會”議題，現在“立法院”是政治攻防舞台，每周黨團都會花很多時間針對爭論議案，詳實跟中常委報告，賴清德作為過去民進黨“最強幹事長”，也會提供黨團很多攻防上的建議。



吳思瑤說，賴清德認為讓民眾理解政策論述很重要，譬如今天討論到台電漲價一事，因應國際原物料的提升，各國都在調漲電價同時，台灣也必須跟上反映成本作為。事實上，過去民生電價二十多年凍漲不敷成本，人民當然希望萬物不要漲價，但作為政府不能“又要馬兒好、又要馬兒不吃草”。



吳思瑤坦言，作為執政者在電價這題可能無法得分，但要透過完整政策論述，讓公民朋友能理解政策背後“國家”應當扮演的角色。她指出，賴清德一再強調，他相信台灣人民能夠透過完整資訊判准，清楚了解政府的苦心跟難為之處。



賴清德結尾時更提醒，鼓勵黨團在柯總召帶領下加強戰力，對於層出不窮的議題、希望黨公職加強論述，擴大和社會團體連結及對話，凸顯民進黨論述。



另外，據與會人士轉述，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提到，許多國民黨在“立院”的法案有違憲問題，包含國民黨總召傅崐萁花東條例、環島鐵路特別條例都嚴重違憲，上午通過的鏡電視調閱小組也有侵犯司法權的問題，未來必須在立法黨團強化戰力。



據轉述，中常委王定宇會中也說，國民黨提出年金改革法案，要推翻蔡英文時代的改革，這是接下來的主戰場，民進黨應該加強論述、蔡英文通過改革對軍公教同仁有利，改回去的話、反而讓年金制度無法維持和永續，對軍公教是一種傷害，未來需加強跟社會對話，讓現役同仁了解、現行制度才是保障其權益的方式。