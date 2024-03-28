趙建民語中評：台灣民意對馬訪陸是支持的

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所特約講座教授兼所長趙建民。（中評社 資料照） 中評社台北3月28日電（記者 楊騰凱）馬英九訂4月1日至11日二度訪問大陸，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所特約講座教授兼所長趙建民接受中評社專訪指出，台灣民意希望馬英九在這個時間點上對兩岸和平作出貢獻，所以各方面對馬英九訪問大陸都有所期待。



趙建民為美國南伊利諾州立大學政治學博士，專長包括中國大陸政治研究、中共政治制度、中國憲法、東亞政經發展、兩岸政治制度比較等。曾任台灣陸委會副主委、中國文化大學社科院院長，現為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所特約講座教授兼所長。



馬英九基金會25日宣布，馬英九將率領“大九學堂”青年學子，於4月1日至11日赴廣東、陝西與北京參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。這是繼去年3月馬英九率大九學堂學子訪問大陸後，馬第二度訪陸。隨行成員包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、政治大學榮譽教授邱坤玄等。



去年馬英九訪陸前，趙建民向中評社分析，在當時的中美結構底下，台灣處境依然危險，很難因為馬英九訪問大陸而有變化，今次馬二度訪問大陸，中評社記者再問看法如何？



趙建民回答說，馬英九第二次訪問大陸，今年整體環境又和去年不一樣了，今年馬英九去大陸應該是符合了各方的期望，其中包括美國在內。從美國角度來看，美國拜登政府這一兩年積極向中國大陸尋求共識，在台海議題採取和平穩定的方式來處理，包括美國提出負責任地管理美中關係，裡面主要的部分就是指台海地區。



趙建民表示，蔡英文的政策比較沒有那麼尖銳突出，但賴清德的兩岸政策尖銳是遠遠超過蔡的，比起蔡，賴往“台獨”的方向靠了很大的一步，加上副手是蕭美琴，令中國大陸以“獨上加獨”來界定。因此美國方面對賴清德的兩岸政策是有疑慮的，所謂的“疑賴”一直存在，到現在也並沒有消除。

