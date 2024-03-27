陳學聖：藍要藉馬訪陸讓兩岸交流成主流民意

陳學聖接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問，並將赴軒轅黃帝陵謁陵祭祖。中國國民黨前“立委”陳學聖接受中評社訪問表示，民進黨政府執政下，兩岸已無對話管道，馬英九於此時願意擔起大任，對兩岸人民都是功德，最起碼能讓兩岸和平維持一段時間，我們一定要珍惜，民進黨更要感謝，國民黨更該藉此機會讓兩岸和平交流成為民意主流。



陳學聖表示，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑3月7日來他節目就是先談過馬英文今年再訪陸一事，如今4月將成行，讓兩岸有對話的空間，起碼有一段時間事能維持住和平，是珍貴的資產，但要如何轉成國民黨的資產？很難說，因每逢選舉，愈主張兩岸交流的人愈吃悶虧、變負債，國民黨應趁勢轉為資產，這是國民黨主席朱立倫也要努力。



陳學聖說，馬英九是前國民黨主席連戰之後，能讓兩岸都信賴的第二人，他認為民進黨也要感謝馬，兩岸和平由馬來擔責，請民進黨別再貶抑、抹紅、辱罵馬了，要走正途。另外國民黨副主席夏立言也多次訪陸，希望國民黨趁還沒有選戰的期間，重新整頓，必須與時間賽跑，使兩岸和平交流，成為台灣人民所希望的主流。



陳學聖也向中評社提到，在民進黨執政下，兩岸已無對話管道，最怕就是擦槍走火。從214金門撞船事件迄今，都無法處理好，台灣還有軍人被扣在對岸，這些小事尚且無法處理，那大事恐就一發不可收拾，因此，此時真的需要兩岸共同能信賴的人，助兩岸共度危機。馬英九躬逢其盛，過去也獲得台灣人信賴當選“總統”，絕對不會出賣台灣，他衷心希望重啟兩岸和平之旅。



記者問，台灣民意是否會支持？陳學聖直言，賴清德只是4成民意的“總統”，有6成民眾都希望兩岸和平、不要戰爭，藍白在野黨雖分裂，但反戰的理念是一致的，馬英九銜著6成選民的期待，相信有助兩岸和平。



對於馬英九將赴黃帝陵祭祖、並帶“大九學堂”學子與對岸青年交流，陳學聖說，赴黃帝陵祭祖是好事，兩岸雖在政治上有些不同的見解，但也只是短暫的，因兩岸的歷史與血源是不可割斷，黃帝代表著兩岸炎黃子孫同文同種，馬祭祖、不去碰觸實務上的政治，讓兩岸都能共同諒解、找到交集，不用老是集中歧異的部分。



陳學聖還說，帶台灣年輕人去大陸交流，則是讓下一代才有機會多了解和平、更多共識，因目前台灣執政者這一代，有太多歷史包袱的誤解。下一代的兩岸年輕人需要重新對話、認識彼此，他也衷心期盼，恢復過去陸生來台就讀的榮景，減少誤會、多交流，只要對話就有和平機會！



陳學聖，出生於台北市，台灣大學政治學系學士、淡江大學中國大陸研究所碩士在職專班，歷任記者、2屆台北市議員、電視節目主持人、4屆“立委”、國民黨中常委、桃園縣文化局長、國民黨桃園市黨部主委等。現為國民黨智庫“國政基金會”教文體育組召集人。