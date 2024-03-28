中評關注：賴清德這句話　陳明通要失望了？

賴清德透過發言人吳崢對陳明通學倫事件清楚表態，昨晚與蕭美琴一起出席民進黨春酒。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月28日電（記者 黃筱筠）前“國安局長”陳明通大動作出新書，公開說要為前新竹市長林智堅的論文抄襲案平反，但看起來更像是替自己平反。陳明通希望抄襲事件可以“洗白”，是為自己或林智堅重返政壇舖路？但賴清德給出答案，尊重台灣大學調查結果，白話文也就是相信台大認為林的論文抄襲。陳、林想重返政壇可能不容易。



陳明通日前大動作舉行新書《2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》發表會，稱其學生、林智堅的論文抄襲案是“世紀大冤案”，並表示未來將努力平反，把清白與公道還給林智堅。但整個記者會主要說明兩個學生林智堅、余正煌其實都是抄他的資料。加上媒體追問林智堅是否找秘書代筆，陳明通也說這部分他無法回答。簡言之，就是陳明通只能證明是自己資料給兩位學生，但學生論文怎麼產出，過程他並不知道。



有關於林智堅論文事件，在2022年縣市首長選舉喧鬧一時，民進黨因此選舉慘敗，蔡英文請辭黨主席，才有賴清德選上黨主席的發生。賴一上任就整頓學倫，黨內參選人都必須對學歷簽下切結書，若查出抄襲將由黨紀處份。當時社會上對賴的做法是較多正面肯定。現在陳明通在論文抄襲事件漸漸遭到淡忘時，竟然主動找人幫忙寫書，要為林智堅平反。



在賴清德上任之前，這麼大動作，難免喚起當時大家對民進黨的負面印象，加上電價4月即將調漲，許多餐飲業怨聲載道，加上電價上漲會連帶物價也漲，現在加上陳明通要再度緩起大家對民進黨負面印象，賴清德520上任之後，缺少慶祝行情，滿意度一定會大跌。



尤其台灣民眾黨主席柯文哲狠酸“陳明通怎麼還敢出來”，並點名賴清德也是畢業於台大，不然叫賴清德來評論一下對陳明通的意見。



賴清德昨天就透過民進黨發言人吳崢說明對此事態度，話說得很明白，就是林智堅學術抄襲事件讓民進黨付出代價，尊重台大調查結果。賴清德透過發言人這麼直接回應，不讓陳明通、林智堅認為還有灰色空間，也不想讓這件事再度引起熱烈討論。



但陳明通似乎沒有要結束，接著還會在台北、台中、屏東有三場新書分享會，勢必會再引起討論相關議題，賴清德還是會被追問相關議題。賴想要切割可能動作要再大一點，不能讓陳明通有借題發揮的空間。而賴清德會這麼直接表態，除了擔心自己聲勢，更擔心影響到2026年縣市長選舉，如果無法藉由2026年縣市長選舉成績，為自己拉抬聲勢、創造威望。之後還是得生活在蔡英文陰影之下，更遑論還有副手蕭美琴正等著掌握外交權責。