中評關注：全球南方是塑造秩序力量

全球南方議題討論在博鰲上演（中評社 李子寧攝） 中評社香港3月31日電（記者 郭至君）“全球南方”這個詞語在過去兩年裡面非常熱門，今年的博鰲亞洲論壇也邀請到各國專家齊聚海南來探討全球南方興起這個議題。



巴西前總統、新開發銀行行長羅塞芙首先表示，全球南方是新的全球化潮流，也進一步推動了全球供應鏈的穩定性，而且也是一種新的多邊主義。在全球南方國家之間的貿易逐漸在增加，美國從中國的進口過程中對中國的依賴可能不像以前有那麼高的程度，仍然還會和中國的供應鏈進行非常深入的交流，但是全球南方在這個過程中作用逐漸體現。同時，多邊主義，包括購買力評價指數，南方國家的GDP占比從3.8%增加到31.5%，而七國集團全球GDP的份額中在逐漸下降。最近我們看到全球化的趨勢是多邊主義，全球南方可能會給我們帶來在金融、貿易方面新的平衡力量，而且會形成二戰之後新的全球秩序的塑造力量。



羅塞芙還說，在全球金融體系中，全球南方各國的貨幣已經逐漸崛起，各國在逐漸更多地選擇自己本國的貨幣，這也會導致地緣政治方面的衝突，也會對全球金融體系產生更多的變革。我們需要做出更多的改革。亞洲開行、非洲開發銀行、新開發銀行等等，如果我們要面對氣候變化，實現可持續目標的話，需要建立起新的機構共同行動，讓現有的流動性能夠為繼，在南方獲得同等的融資待遇。

