社評：博鰲亞洲論壇應成為亞洲國家粘合劑

中評社北京3月28日電(評論員 喬新生)3月26日，中國博鰲亞洲論壇年會以“亞洲與世界：共同的挑戰、共同的責任”為主題，分別討論世界經濟、科技創新、社會發展、國際合作等問題。這是在特殊條件下召開的一次會議。如何在紛亂複雜國際形勢下，找到亞洲地區國家經濟發展的方向，如何在反全球化逆流中確保亞洲國家開展合作，所有這些都需要亞洲地區國家的有識之士共同協商。



與瑞士達沃斯論壇相比，海南博鰲這個風光旖旎的小城，雖然各國貴賓絡繹不絕，但是，民間色彩似乎更加濃鬱。這一方面是因為在世界輿論場，亞洲聲音相對微弱。另一方面則是因為，亞洲地區國家的人民普遍習慣埋頭苦幹，在地緣政治關係發展過程中似乎缺少足夠的話語權。這就使得博鰲亞洲論壇不論在影響力上，還是在實際效果上與瑞士達沃斯論壇相比，都有一定的距離。但是，這並不意味著亞洲國家不能設立自己的平台，發出自己的聲音。只要長期經營，博鰲亞洲論壇必將會成為亞洲國家的粘合劑。



首先，亞洲是當今世界經濟增長速度最快的地區。沒有任何國家敢於忽視亞洲這片土地，也沒有任何國家敢於無視亞洲國家的聲音。世界主要經濟體集中在亞洲地區，而中國是世界經濟增長引擎。在中國海南省舉辦博鰲亞洲論壇，一方面充分說明亞洲國家對中國的信任，另一方面也充分說明，中國願意在經濟合作發展基礎之上，為亞洲國家不斷尋求共識創造條件。



博鰲亞洲論壇舉辦以來，與會嘉賓已經在許多重大問題上充分表達了自己的意見。只不過由於國際話語權掌握在西方新聞媒體手中，他們不願意或者不屑於反映亞洲國家的普遍願望。這就要求博鰲亞洲論壇提出問題並且達成共識的同時，必須充分利用自己的渠道，將亞洲的聲音傳遞出去。

