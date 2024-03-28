快評：大陸對民進黨的立場清晰毫不含糊

中評社快評/3月27日國台辦的例行記者會上，台灣《中國時報》記者提問道：台“退輔會副主委”李文忠建議賴清德上台後，除延續蔡英文“自制、冷靜、不挑釁”外，可以考慮進一步向大陸釋出善意，適度調整綠營“逢中必反”基調，避免與中國民族主義對撞，共同穩定台海形勢，問國台辦發言人有何評論。中時記者還說，事實上，綠營人士並非都是鐵板一塊的“台獨”分子，李文忠身為賴清德的老友曾表示，完全同意前“國安會秘書長”丁渝洲所講，兩岸同文同種、同根同源、地理相近、經貿密切，兩岸人民目前都過著富足的生活，期盼兩岸都能夠珍惜今日的成就，雙向伸出友誼之手，來表達善意交流合作，問發言人大陸是否願意在“5·20”之後與賴清德互動。



國台辦發言人陳斌華表示：我們都知道李文忠先生的政黨出身和從政經歷。我想說的是，無論是誰，不管他以前有過什麼主張，只要現在願意在一個中國原則基礎上參與推動兩岸關係和平發展，我們都歡迎；唯有民進黨當局放棄“台獨”分裂立場，停止勾連外部勢力謀“獨”挑釁，改變“逢中必反”的對抗思維，回到體現一個中國原則的“九二共識”上來，台海地區才能保持和平穩定。陳斌華續說：心病終須心藥治，解鈴還須繫鈴人。我們願在一個中國原則基礎上，同台灣各政黨、團體和代表人士加強交流溝通；民進黨頑固堅持“台獨”分裂立場，是其與我們交往的根本障礙。



以上問題的提出，本身就反映了台灣各方對520後兩岸關係發展的擔憂。而國台辦發言人陳斌華的回應，清晰表達了大陸對民進黨和民進黨當局的立場態度。其實民進黨和民進黨執政者也很清楚兩岸關係發展的障礙在哪裏，解套的門又在哪裏，只是知而不為，甚至刻意違逆，難怪各方都對520後的兩岸關係發展，持較為悲觀看法

