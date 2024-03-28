F-16V鬧機瘟？張延廷：幻象、經國號小心

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月28日電／嘉義基地1架F-16戰機26日下午突轉降台中清泉崗基地，台空軍司令部表示，該架F-16於下午執行試飛任務，因發電機燈號異常，遂轉降清泉崗基地，人、機均安，而這也是本月發生第三起F-16V故障事件。對此，前台空軍副司令張延廷27日在政論節目表示，現在的故障率太高了，是機瘟出現，我們看到的只是F-16V，幻象、經國號戰機也是要非常小心。



根據《中時新聞網》報導，張延廷27日在政論節目《頭條開講》中說，這F-16V一直出事，已經是中壽期了，25年了，雖然有構改性能提升，但沒變的是發動機，這是發電機失效，發電機出問題就要趕快落地，因為飛機會沒有電，飛機的電瓶很小，相位陣列雷達非常吃電，沒電沒辦法，還有火控系統也是吃電的。



張延廷指出，問題是現在的故障率太高了，是機瘟出現，現在夏天快到了，就是潮濕，潮濕所有電子的設備就會出問題。



張延廷也坦言，我們看到的只是F-16V，幻象、經國號戰機都老舊了，現在F-16V的66架還沒進來，要等到明年才進來，這樣緩不濟急。



張延廷認為，在飛行的時候要非常謹慎小心，現在操得滿兇，操得兇的狀況之下，問題就出來了，故障率就提高了，另外兩個主力機種也是要非常小心。