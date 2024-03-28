太平島優先布建低軌衛星　拼上半年開通

唐鳳。（中評社 資料照） 中評社台北3月28日電／台灣“數位發展部”27日表示，已擬定“建設海陸空應變通訊網路”、“強化通傳網路防護”及“普及通訊寬頻網路建設”3大策略，確保在緊急狀況時，仍有可用且安全的通訊網路，太平島中軌衛星預計4月底測試連線，頻寬可比現行同步衛星增加5倍；而低軌衛星OneWeb覆蓋台灣訊號，也力拚上半年開通。



根據《中時新聞網》報導，“數位部”昨指出，建設海陸空應變通訊網路部分，是因應緊急情況時既有商用通訊網路可能失效，所規畫建置的“多元異質”應變通訊網路。



例如在平時整備階段強化海纜韌性建設；區域性網路中斷時有供民眾使用的災難漫遊機制、救災專屬公共安全與救難應變通訊系統（PPDR）；區域性或大規模網路中斷時，有非同步軌道衛星應變通訊網路可供緊急指揮體系使用等。



而為強化通訊網路韌性，“數位部”去年對外徵求以低軌衛星為主、中軌衛星備援的非同步軌道衛星驗證計劃，力拚今年完成，太平島便屬於優先布建地點之一。



“數位部長”唐鳳昨表示，太平島目前使用的是同步衛星，頻寬僅中軌衛星5分之1。未來透過中軌衛星，可增加5倍頻寬，預計4月底前就會測試連線；而OneWeb低軌衛星覆蓋台灣的訊號，也預計上半年開通。



另外，今年2月美國國務院宣布對台灣軍售7500萬美元Link-16系統提升先期規畫，遠景基金會董事長陳唐山昨指出，這是美軍跟北約等盟邦採用的軍事通訊系統，可將敵我位置等資料用統一格式，快速的傳遞給友軍，進而掌握戰場狀況。



陳唐山認為，美國顯然已經有意識地確保台美軍備跟通訊系統互相通聯，以在緊急事態發生時發揮最大效益；而未來會有更多美國特種部隊來台協訓，也顯示美方已將台灣視為印太戰略重要的一環。